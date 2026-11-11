Azercell способствует развитию нового поколения женщин в сфере информационных технологий

Azercell продолжает реализацию инициативы «Uğur qızlarımızındır» («Успех за девушками»), направленной на профессиональное развитие девушек в сфере информационно-коммуникационных технологий и расширение их карьерных возможностей. В рамках инициативы компания провела встречу со студентками, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах и поступившими в вузы на специальности «Компьютерные науки», «Аналитика данных» и «Информационная безопасность».

Встреча прошла с участием Исполнительного директора Azercell по юридическим вопросам и дата стратегии Ширин Алиевой, директора департамента корпоративных коммуникаций Соны Аббасовой и других представителей компании.

Участники обсудили перспективы развития технологической отрасли, востребованные профессии и навыки, а также возможности построения карьеры в ИКТ. Особое внимание уделили вкладу женщин в развитие инноваций и цифровую трансформацию Азербайджана, подчеркнув важность их более широкого участия в сфере ИКТ.

Наибольший интерес у студенток вызвали вопросы, связанные с искусственным интеллектом и кибербезопасностью. Отвечая на них, представители Azercell рассказали, что компания применяет решения на основе ИИ для улучшения клиентского обслуживания, управления сетью, усиления киберзащиты и оптимизации внутренних процессов. Студентки также познакомились с деятельностью Telecom CERT — первой в стране телекоммуникационной команды по выявлению киберугроз и реагированию на инциденты, созданной Azercell. Её работа помогает обеспечивать безопасность и устойчивость цифровой инфраструктуры.

Продолжая разговор о карьерных перспективах, представители Azercell рассказали студенткам о стажировках, стипендиальных программах и возможностях профессионального развития в компании.

Развитие человеческого капитала, подготовка специалистов в области технологий и повышение цифровой грамотности остаются приоритетами социальной стратегии Azercell. В соответствии с национальными приоритетами «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» компания реализует инициативы, направленные на развитие образования, профессиональное становление молодёжи и обеспечение равных возможностей, способствуя формированию инклюзивной и устойчивой цифровой среды.

Отметим, что список студенток был предоставлен Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики на основании результатов выбора специальностей.