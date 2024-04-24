Представлена Tesla Model 3 Performance с силовой установкой мощностью 510 л. с.

Компания Tesla представила обновленную Model 3 Performance, которая стала быстрее и мощнее прежней версии. Производитель называет ее самой мощной версией модели из когда-либо созданных.

В Tesla Model 3 Performance используется силовая установка мощностью 510 л. с. (крутящий момент 741 Нм). По сравнению с аналогичной комплектацией 2019 года постоянная мощность двигателя выросла на 22%, пиковая — на 32%, крутящий момент — на 16%. При этом энергопотребление, как утверждает компания, снизилось.

До 60 миль в час (или 96 км/ч) электрокар разгоняется за 2,9 секунды, это на 0,2 секунды быстрее, чем раньше. Максимальная скорость составляет 262 км/ч, а дальность хода на одной зарядке — 476 км по американскому циклу EPA (в прежней версии 499 км). Доступ к зарядной сети Supercharger позволяет за 15 минут зарядить автомобиль на 228 км.

Tesla Model 3 Performance получила доработанное шасси. В подвеске применены более легкие и жесткие пружины, адаптивные амортизаторы имеют три режима работы — Standard, Sport и Track. Инженеры компании установили новые тормоза, которые не так сильно нагреваются и позволяют электромобилю останавливаться быстрее. Лобовое сопротивление уменьшилось на 5%, а баланс между подъемной силой спереди и сзади улучшился на 55%. Кроме того, машина получила 20-дюймовые диски и специальные шины Tesla Pirelli P ZERO 4, которые улучшают контакт с покрытием за счет более липкой резины.

Внешне видны переработанные передний и задний бампера, передний сплиттер, спойлер и задний диффузор. Помимо улучшения внешнего вида, они обеспечивают улучшенную устойчивость автомобиля на любой скорости. В салоне главным отличием стали передние кресла с увеличенной боковой поддержкой, расширенными электрорегулировками, подогревом и вентиляцией.

Цена Tesla Model 3 Performance на рынке США составляет $52 990 без учета доставки до дилера и налоговых льгот. Поставки модели должны начаться в мае или июне этого года. Предзаказ уже открыт.