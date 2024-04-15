Realme представил новую серию смартфонов P1

Компания Realme представила в Индии новую линейку смартфонов P1. Пока что в серию входят две модели — P1 и P1 Pro. Устройства получили стильный дизайн с тонким корпусом.

Realme P1 получил плоский 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Пиковая яркость составляет 2000 нит. Смартфон оборудован процессором MediaTek Dimensity 7050, оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 3.1. В основную камеру входит датчик на 50 Мп (Samsung JN1, 1/2.76″, f/1.8, ЭФР 27 мм, угол обзора 77 гр) и макро-датчик на 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Realme P1 Pro оснащен изогнутым 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412 х 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 2000 нит. В его основе лежит процессор Snapdragon 6 Gen 1. Основная камера включает 50 Мп датчик (Sony LYT-600, 1/1,953″, f/1.8, ЭФР 26 мм, угол обзора 79 гр, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (Hynix Hi846W, f/2.2, угол обзора 112 градусов). Фронтальная камера также разрешением 16 Мп.

Оба устройства имеют аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB-С (USB 2.0), две nanoSIM-карты, стереодинамики (в Pro-версии с Dolby Atmos) и аудиоразъем 3,5 мм (только в базовой версии). Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Водозащита в Realme P1 — IP54, P1 Pro — IP65. Габариты и вес в Realme P1: 162,95 x 75,45 x 7,97 мм, 188 гр, в P1 Pro: 161,47 х 74,02 х 8,35 мм, 186 гр. Используется операционная система Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0. Обещают два крупных обновления OC и три года поддержки патчами безопасности.

Цены на Realme P1: 6/128 Gb — $191, 8/256 Gb — $227. Цены на Realme P1 Pro: 8/128 Gb — $263, 8/256 Gb — $275. Продажи в Индии начнутся с 22 апреля. Появятся ли смартфоны на других рынках, пока не сообщается.