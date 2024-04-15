Microsoft откроет новый ИИ-хаб в Лондоне

Компания Microsoft объявила о создании в Лондоне хаба, который будет заниматься исследованиями и разработками в области искусственного интеллекта. Microsoft AI Hub будет расположен в районе Паддингтон. Новый центр возглавит Джордан Хоффман (Jordan Hoffmann), ранее работавший в DeepMind (куплена Google в 2014 году) и Inflection AI, в который Microsoft инвестировал в прошлом году.

Новости о создании лондонского хаба появились после того, как СЕО Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) три недели назад анонсировал открытие ИИ-группы, которую возглавит сооснователь и глава Inflection AI Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman), являющийся гражданином Великобритании. По его словам, Microsoft AI Hub станет драйвером создания передовых языковых моделей и вспомогательной инфраструктуры, а также инструментария для них, при тесном сотрудничестве с ИИ-командами в Microsoft и партнеров компании, включая OpenAI.

Сулейман отметил наличие в Великобритании «огромного резерва талантов в области ИИ». Кроме того, он высоко оценил осторожный подход Великобритании к ИИ, совпадающий с недавним соглашением о сотрудничестве между Великобританией и США в области тестирования передовых моделей ИИ. Реализация проекта начнется очень скоро,а вакансии появятся в ближайшие недели.

Ранее Microsoft объявил о планах инвестировать £2,5 млрд ($3,15 млрд) в Великобританию в течение следующих трех лет. Инвестиции предусматривают расширение ЦОДов, а также реализацию многочисленных схем обучения сотрудников, в рамках которых в ИИ-индустрию планируется привлечь около 1 млн. жителей Соединенного Королевства.