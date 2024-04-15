HP выпустил ноутбук Star Book Plus 16 на базе AMD Ryzen 8000

Компания HP расширила линейку ноутбуков Star Book Plus 16 тремя новыми моделями на базе процессоров AMD Ryzen 8000. Все версии не отличаются внешне, имеют одинаковые габариты и вес: толщина 18,6 мм и 1.8 кг.

Все три модели ноутбука получили 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 х 1200 пикселей. Базовая модель оснащена процессором AMD Ryzen 8540U с графикой Radeon 740M. На выбор покупателей – 16 Gb ОЗУ и 512 Gb SSD за $590 или 1 Tb SSD за $650.

Средняя версия предлагает процессор Ryzen R7 8840U с мощной Radeon 780M. Объем памяти аналогично базовой модели, цены составляют $650 или $700 соответственно. Топовая модель — полный аналог средней версии, но с сенсорным дисплеем. Цены составляют $675 и $730 соответственно при тех же вариантах памяти.

Производитель заявляет об автономности ноутбука до 12,5 ч, а функция быстрой зарядки позволяет восполнить 50% емкости АКБ за 30 минут. Ноутбук получил приличный набор интерфейсных разъемов: USB Type-A (5 Гбит/с), USB Type-A (10 Гбит/с), HDMI2.1, полнофункциональный Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Беспроводная связь обеспечивается модулями WiFi6E и Bluetooth 5.3.

HP Star Book Plus 16 пока доступен только на рынке Китая.