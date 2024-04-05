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5 апреля, 2024
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Представлен смартфон Honor X7b 5G с камерой 108 Мп и аккумулятором на 6000 мА•ч

Honor X7b 5G

Компания Honor представила смартфон X7b 5G, который стал продолжением прошлой модели, поддерживающей мобильную связь четвертого поколения.

У аппаратов идентичный дизайн, но некоторые технические характеристики отличаются. Основная разница – это платформа. Если в младшей версии используется Snapdragon 680, то в Honor X7b 5G установлен процессор MediaTek Dimensity 6020. Также есть различия в объеме памяти и камере.

Honor X7b 5G оснащен IPS-экраном диагональю 6,8 дюйма с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Hz и максимальной яркостью 850 нит. Смартфон получил 8 Gb оперативной памяти и накопитель на 256 Gb, предусмотрен слот для карт памяти microSD. Основная камера получила модуль на 108 Мп, а также вспомогательные датчики по 2 Мп для глубины и макросъемки. Селфи-камера разрешением 8 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, боковой сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм и стереодинамики. Габариты составляют 166,7 х 76,5 х 8,24 мм, вес — 199 гр. Смартфон работает на базе Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2.

Цена Honor X7b 5G пока не объявлена. Младшая модель стоила $250.

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