OnePlus представил AI Eraser — новый инструмент для редактирования фотографий

Компания OnePlus представила новую функцию AI Eraser для редактирования фотографий. В основе ее работы лежит фирменный ИИ-алгоритм. При помощи инструмента редактирования пользователь сможет удалять ненужные элементы с фотографий. Для этого будет достаточно обвести все ненужные элементы и вырезать их, а затем ИИ заполнит пустые места, опираясь на общую композицию кадра.

Похожая функция, Magic Eraser от Google, была впервые представлена на серии Pixel 6 в прошлом году. Samsung также предлагает подобное решение в своем пакете Galaxy AI на устройствах серии Galaxy S24.

OnePlus отмечает, что функция AI Eraser будет доступна лишь на некоторых устройствах бренда. Нововведение появится уже в этом месяце на смартфонах OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus Open и OnePlus Nord CE 4.