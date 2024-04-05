spot_img
5 апреля, 2024
ДомойAI / MLOnePlus представил AI Eraser - новый инструмент для редактирования фотографий

OnePlus представил AI Eraser — новый инструмент для редактирования фотографий

OnePlus AI Eraser

Компания OnePlus представила новую функцию AI Eraser для редактирования фотографий. В основе ее работы лежит фирменный ИИ-алгоритм. При помощи инструмента редактирования пользователь сможет удалять ненужные элементы с фотографий. Для этого будет достаточно обвести все ненужные элементы и вырезать их, а затем ИИ заполнит пустые места, опираясь на общую композицию кадра.

Похожая функция, Magic Eraser от Google, была впервые представлена на серии Pixel 6 в прошлом году. Samsung также предлагает подобное решение в своем пакете Galaxy AI на устройствах серии Galaxy S24.

OnePlus отмечает, что функция AI Eraser будет доступна лишь на некоторых устройствах бренда. Нововведение появится уже в этом месяце на смартфонах OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus Open и OnePlus Nord CE 4.

Предыдущая статья
Представлен смартфон Honor X7b 5G с камерой 108 Мп и аккумулятором на 6000 мА•ч
Следующая статья
Новый формат Jpegli на 35% эффективнее сжимает фотографии с высоким разрешением
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,054ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»