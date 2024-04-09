Создан доступ к «Мобильному нотариату» с «SİMA İmza»

В результате совместной работы электронная подпись нового поколения «SİMA İmza» была успешно интегрирована в приложение «Мобильный нотариус», принадлежащее Министерству юстиции. Граждане теперь могут войти в приложение с помощью «SİMA İmza» наряду с другими возможными способами входа.

Граждане, вошедшие в «Мобильный нотариат» с «SİMA İmza», могут использовать приложение для регистрации различных видов доверенностей, заявлений и договоров в электронном формате, сохранять на своем мобильном телефоне документы, связанные со всеми нотариальными сделками, участником которых является человек, получать уведомления о недействительности документа, проверять подлинность нотариальных документов и проверять, открыты ли дела о наследстве, получать информацию обо всех нотариальных конторах и нотариусах, действующих на территории республики в режиме онлайн, а также 360-градусный обзор всех нотариальных контор страны. В заявлении также содержится подробная информация о сумме денежных средств, подлежащих уплате за оформление нотариального действия, необходимых документах и лицах, которые должны участвовать в совершении нотариальной операции.

Следует отметить, что для получения «SİMA İmza» не нужно никуда идти, граждане могут получить нотариальные услуги в любое время и в любом месте, используя мобильный телефон.

С «SİMA İmza» граждане больше не зависят от сервисных центров, снижается нагрузка и затраты поставщиков услуг. Граждане Азербайджана, индивидуальные предприниматели и иностранцы, проживающие в Азербайджане на законных основаниях, могут пользоваться электронными услугами, где бы они ни находились. Возможность интеграции «SİMA İmza» в любую систему, а также автоматизация дают пользователям возможность подписывать документы быстро и в любом количестве. «SİMA İmza», повышающая доступность цифровых услуг, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.

«SİMA İmza», которую можно получить путем скачивания мобильного приложения, совершенно бесплатна для граждан. Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения «SİMA İmza» вы можете получить на сайте www.sima.az и обратившись в колл-центр «157».