OPPO A3 Pro получил защиту от воды по трем стандартам: IP69, IP68 и IP66

Компания OPPO выпустила среднебюджетный смартфон OPPO A3 Pro. Особенностью модели является повышенный уровень защиты. Корпус смартфона защищен сразу по трем стандартам: высший IP69 (стойкость к горячей воде), IP68 (стойкость к погружению на глубину 1,5 метра) и IP66 (стойкость к сильным брызгам).

Кроме того, от падений устройство тоже получило защиту. Экран смартфона стойкий к падениям за счет применения прочного стекла Corning Gorilla Victus 2, а тыльную сторону защищает покрытие Crystal Shield (в одной из версий). Корпус выдержит падение с высоты до 1,8 м.

В остальном гаджет представляет собой обычный смартфон среднего класса. OPPO A3 Pro оснащен 10 битным OLED-экраном диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2412×1080 пикселей (394 ppi), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 950 нит. В основе устройства лежит процессор Dimensity 7050, объем ОЗУ LPDDR4X – до 12 Gb, ПЗУ UFS 3.1 — 512 Gb.

В состав основной камеры входят 64 Мп сенсор (1/1,2″, f/1.7, автофокусировка) и дополнительный портретный датчик на 2 Мп (f/2.4). Поддержки OIS нет. Фронтальная камера разрешением 8 MP (f/2.0). За питание смартфона отвечает аккумулятор на 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки 67 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC и сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес: 162,7 x 74,3 x 7,53/7,89 мм (стекло/эко-кожа), 182/177 гр. (стекло/эко-кожа). ОС: Android 14 с оболочкой ColorOS 14.

OPPO A3 Pro будет доступен в голубой, черной и розовой расцветках корпуса. Цены: 8/256 Gb — $277, 12/256 Gb — $305, 12/512 Gb — $345.