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18 апреля, 2023
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Фитнес-браслет Huawei Band 8 — улучшенный дизайн и датчики ЧСС и SpO2

Huawei Band 8

Компания Huawei сегодня представила фитнес-браслет Band 8. Новинка стала легче и тоньше предшественника. Корпус устройства уменьшился на 10% — до 8,99 мм, вес снизился на 12,5% — до 14 гр.

Huawei Band 8 получил 1,47-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 368 × 194 пикселей и защитным 2,5D-стеклом, есть поддержка режима Always-On Display. Предусмотрена защита от воды (5 АТМ). На выбор пользователя есть более 10000 тем оформления.

Huawei Band 8

Фитнес-браслет поддерживает технологию мониторинга сна TruSleep 3.0 от Huawei, которая повысила точность на 10% по сравнению с предыдущими поколениями.  Технология мониторинга сердечного ритма TruSeen 5.0 также стала точнее на 10%. Также есть системы мониторинга менструального цикла и стресса. Гаджет поддерживает около сотни спортивных режимов и способен управлять музыкой, камерой и звонками, а также выводит на экран прогноз погоды и уведомления.

Время автономной работы в обычном режиме использования достигает 14 дней, при интенсивном сценарии использования — до 9 дней. Устройство поддерживает магнитную зарядку с повышенной на 30% скоростью.

Цена обычной версии Huawei Band 8 составляет $40, вариант с поддержкой NFC — $45. Браслет будет доступен для покупки с 26 апреля.

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