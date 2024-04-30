Представлен электромобиль Mazda EZ-6 с запасом хода до 600 км

Состоялась премьера электрического автомобиля Mazda EZ-6, который стал преемником модели Mazda 6. Это совместная разработка компаний Mazda и Changan. Сообщается что Mazda отвечала за разработку дизайна и конфигурацию шасси, все остальное — от Changan.

Кузов Mazda EZ-6 имеет обтекаемую форму с массивным передним бампером и вытянутыми фарами. Заявлено 8 цветов кузова, включая два совершенно новых — Streamer Gold и Langyue Gray. Габариты электромобиля: длина — 4921 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1485 мм. Ширина колесной базы не уточняется (ориентировочно около 3000 мм).

Машина будет выпускаться только с задним приводом, мощность силовой установки пока не объявлена. Так как Mazda EZ-6 является, по сути, копией Changan Deepal SL03, то и моторы должны быть как у Changan. В базовой версии — 215 л.с., в топовой — 255 л.с. Электромобиль сможет проезжать 600 км на одной зарядке.

В салоне установлен 14,6-дюймовый экран, а за работу бортовой системы отвечает процессор Snapdragon 8155. В оснащение машины также входят акустика Sony c 14 динамиками, атмосферная подсветка с 64 цветами, отделка из алькантары, панорамная крыша и автоматические солнцезащитные шторки.

Кроме того, компания анонсировала гибридную модификацию Mazda EZ-6. Характеристики пока не раскрываются, известен только запас хода. Гибрид сможет проехать более 1000 км. В продажу обе версии поступят во второй половине этого года, цены пока не сообщаются.