Epic Games анонсировал выпуск Fortnite на iOS и iPadOS

Европейская комиссия заявила, что iPadOS, операционная система, разработанная для работы на iPad, должна соответствовать Закону ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). У компании Apple есть шесть месяцев на то, чтобы выполнить требования, установленные DMA.

Начиная с iOS 17.4, пользователи iPhone в Европейском Союзе могут загружать приложения из альтернативных магазинов приложений, а не из App Store, а начиная с iOS 17.5 приложения доступны непосредственно с веб-сайтов разработчиков. Теперь Apple необходимо будет расширить эту функциональность и на iPad.

Today, the European Commission said that iPads will also need to comply with the Digital Markets Act 🙌

We’re moving full steam ahead to bring Fortnite and the @EpicGames Store to iPhones in the EU soon and iPads this year! 🎉 https://t.co/MHh6EGVinC

