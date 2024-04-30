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30 апреля, 2024
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Epic Games анонсировал выпуск Fortnite на iOS и iPadOS

iPadOS

Европейская комиссия заявила, что iPadOS, операционная система, разработанная для работы на iPad, должна соответствовать Закону ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). У компании Apple есть шесть месяцев на то, чтобы выполнить требования, установленные DMA.

Начиная с iOS 17.4, пользователи iPhone в Европейском Союзе могут загружать приложения из альтернативных магазинов приложений, а не из App Store, а начиная с iOS 17.5 приложения доступны непосредственно с веб-сайтов разработчиков. Теперь Apple необходимо будет расширить эту функциональность и на iPad.

Первым результатом этих изменений станет выход альтернативного магазина приложений Epic Games Store. Epic Games официально заявила, что компания работает над возвращением Fortnite на iOS и iPadOS. По словам разработчика, игра выйдет в течение 2024 года.

Сначала Fortnite выйдет на iOS, так как эта ОС уже поддерживает альтернативные магазины приложений. После того, как iPadOS в соответствии с новым законом ЕС получит поддержку альтернатив App Store, компания выпустит Fortnite и для iPad.

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