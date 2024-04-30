Операционная прибыль Samsung взлетела на 932,8%

Компания Samsung Electronics опубликовала результаты за первый квартал финансового 2024 года.

Выручка за отчетный период выросла на 12,81% в годовом сравнении до $52,3 млрд, а операционная прибыль взлетела на 932,8% до $4,8 млрд. Оба показателя оказались выше ожиданий аналитиков и собственных прогнозов компании, а операционная прибыль достигла максимальной величины с третьего квартала 2022 года.

По мнению руководства, росту выручки способствовали успех смартфонов семейства Galaxy S24 и сосредоточенность компании на выпуске более дорогих видов памяти, которые еще и поднялись в цене.

Аналитики Citi заявили, что видят потенциал роста бизнеса флэш-памяти Samsung NAND в результате спроса на вычисления с использованием искусственного интеллекта.

Во втором квартале Samsung ожидает снижения спроса на смартфоны и память, так как анонс новых продуктов сосредоточен в первом и третьем кварталах года.