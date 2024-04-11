Представлен 4К-телевизор Redmi MAX 100 2025

В Китае представлен большой телевизор Redmi MAX 100 2025 с 100-дюймовым 4K-дисплеем и мощным 4-ядерным CPU Arm Cortex-A73 в сочетании с 4 Gb оперативной и 64 Gb встроенной памяти.

Экран поддерживает игры в высоком разрешении благодаря HDMI 2.1, режиму с частотой обновления 240 Hz и компенсации движения MEMC 4K 120 Hz. Технология переменной частоты обновления VRR 144 Hz обеспечивает плавность игрового процесса. Заявлен охват 94% цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость составляет 700 нит, что делает телевизор подходящим для использования в различных помещениях.

Redmi MAX 100 2025 также оснащен технологией защиты зрения Xiaomi, позволяющей настраивать цветовую температуру. Есть 3 порта HDMI, 2 порта USB и 1 порт Ethernet. Поддерживаются технологии Dolby Atmos, Dolby Vision и HDR10+, также имеются встроенные динамики мощностью 15 Вт. Работает телевизор под управлением HyperOS.

Цена новинки составляет $1250, предзаказ уже открыт, а продажи начнутся 18 апреля. До 30 апреля покупатели также получат в подарок звуковую систему Xiaomi TV Speaker 3.1 стоимостью $200.