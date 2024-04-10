Redmi Pad Pro — недорогой планшет c 12-дюймовым экраном

Вместе со смартфоном Redmi Turbo 3 в Китае был представлен бюджетный планшет Redmi Pad Pro. Устройство в цельнометаллическом корпусе получило 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Hz, яркостью до 600 нит и сертификацией TÜV Rheinland для повышенной защиты глаз пользователя. Впервые планшет бренда получил комплект аксессуаров в виде стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия и клавиатуры-обложки.

Redmi Pad Pro построен на базе процессора Snapdragon 7s Gen 2. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Время автономной работы составляет 56,7 дня, разумеется речь идет о режиме ожидания. При просмотре HD-видео – автономность почти 14 часов.

Есть поддержка 5G (опционально), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, основная и фронтальная камера по 8 Мп, четыре стереодинамика с Dolby Atmos и аудиоразъем 3,5 мм. Габариты и вес — 280 х 181,85 х 7,52 мм, 571 гр.

Цены на планшет: 6/128 Gb — $207, 8/128 Gb — $221, 8/256 Gb — $249. Подключаемая клавиатура и стилус продаются отдельно по цене примерно $40 долларов каждый аксессуар.

Redmi Pad Pro предложен в трех расцветках, а также в специальном издании Harry Potter Edition в темно-синем цвете и золотистыми вставками, цена которого в версии 16/512 Gb составляет $315. Планшет получил тематический дизайн и несколько фирменных аксессуаров в комплекте, включая защитный чехол в стиле волшебной книги и стилус в виде палочки.