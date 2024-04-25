MSI Claw — еще одна портативная консоль вступает в борьбу за внимание геймеров в Азербайджане

Поскольку портативные игровые консоли продолжают завоевывать популярность, все больше производителей стремится успеть получить свой кусок пирога на этом рынке. MSI Claw — очередной игрок, предлагающий еще одну альтернативу таким устройствам, как Steam Deck, ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. Эта консоль оснащена процессором Intel Core i7 с нейронным процессором (NPU) и 7” дисплеем с частотой обновления 120 Hz и разрешением 1920×1080 пикселей. Устройство может нести на борту до 32 Gb оперативной памяти и SSD-накопитель емкостью до 1 Тb. К тому же оно весит не так много и удобно лежит в руке, обеспечивая пользователям качественную эргономику. Но есть одон нюанс. MSI Claw — это первый и единственный на сегодняшний день портативный компьютер, оснащенный процессором Intel. И нам представилась возможность испытать это портативное устройство от производителя одних из лучших игровых ноутбуков.

Как мы уже отметили, в отличие от конкурентов инженеры MSI решили построить свое решение на базе процессора от Intel. Выбор пал на новое семейство процессоров Core Ultra с NPU и встроенной графикой. По сути это первые процессоры с ИИ-движком. Процессоры Meteor Lake состоят из пяти кристаллов. Вычислительный чиплет (с процессорными ядрами, CPU) выполнен по техпроцессу Intel 4 (7 нм), кристалл встроенной графики (GPU) изготовлен TSMC по 5-нм технологии (N5), чиплеты SoC и I/O тоже производит компания TSMC, но уже по 6-нм техпроцессу (N6). Наконец, за объединение всех этих кристаллов в одну систему отвечает базовый чип 3D Foveros, изготовленный по техпроцессу Intel 16. Как заявлет Intel, «Meteor Lake потребляет на 79% меньше энергии, чем процессоры AMD для ультратонких ноутбуков при той же мощности в 28 W, а новая встроенная графика Xe-LPG, которая основанна на архитектуре дискретных GPU Alchemist (Xe-HPG), предложит почти такой же набор функций и возможностей.

MSI Claw на нашем рынке представляет официальный дистрибьютор MSI в Азербайджане — компания AZTECH. На текущий момент в магазине https://aztechshop.az доступно две модели. Первая, цена которой составляет 1699 манатов, базируется на процессоре Intel Core Ultra 5 125H, имеет 16 Gb оперативной памяти LPDDR5-6400 и SSD-накопитель NVMe PCIe Gen4 емкостью 512 Gb. Также есть модель, оснащенная процессором Intel Core Ultra 7 155H, 16 Gb оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 1 Tb, цена которой составляет 1999 манатов. Также следует отметить, что обладатели такситных карт имеют возможность приобрести MSI Claw в рассрочку и без какой-либо наценки.

Все модификации оснащены 7” сенсорным IPS-дисплеем и работают под управлением операционной системы Windows 11 Home. Также MSI Claw получила два динамика мощностью 2 W каждый, комбинированный аудиоразъем, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, один порт USB Type-C (Thunderbolt 4) и слот для карт памяти формата Micro SD. Размеры MSI Claw составляют 294x117x21,2мм, а вес равен 675 гр.

Дизайн

Поставляется MSI Claw в красивой и стильной упаковке. Само устройство, выполненное в черном цвете с матовым покрытием, откровенно радует качеством сборки радует. Один из плюсов, который очень важен для портативного устройства, — это эргономика. MSI Claw очень удобно держать в руках, что имеет первостепенное значение во время долгих игровых сессий. Также разработчики из MSI сделали все возможное, чтобы MSI Claw соответствовала представителям собственных линеек геймерских ноутбуков с точки зрения эстетики и агрессивного стиля.

Система охлаждения MSI Claw больше, чем у ряда конкурентов, а открытые вентиляционные отверстия на задней части корпуса гарантируют, что через него проходит достаточно воздуха для охлаждения процессора Core Ultra. Во время игр MSI Claw действительно несколько нагревает, но вряд ли вы найдете на рынке устройство, которое будет оставаться холодным под нагрузкой. По крайней мере, система охлаждения неплохо справляется с отводом тепла.

Кнопки управления выполнены в традиционном для Xbox варианте. Они удобные и хорошо нажимаются. По обоим сторонам от дисплея расположены четыре функциональные кнопки меньшего размера. Слева это кнопка View и кнопка вызова приложения MSI Center M, а справа — кнопки Menu и Quick Settings. Присутствует RGB-подсветка вокруг основания аналоговых стиков и под четырьмя лицевыми кнопками, которую можно настроить из фирменного приложения MSI Center M. Дополнительно имеются два триггера на задней части устройства, которые можно настроить в виде макросов. Задние триггеры имеют эффект Холла, как и на контроллерах PlayStation 5.

Порты

Большинство портов и функциональных клавиш расположено на верхней части корпуса MSI Claw. Это кнопка питания, в которую встроен сканер отпечатков пальцев, слот для карт памяти формата Micro SD, порт USB Type-C, аудиоразъем и кнопки регулирования громкости. Одновременно удивило и порадовало наличие Thunderbolt 4, чем конкуренты пока похвастаться не могут. Но что впечатлило больше всего, так это наличие модуля Intel Killer BE Wi-Fi 7, что в очередной раз делает MSI Claw единственным устройством в своем роде.

Дисплей и аудиосистема

MSI Claw оснащен сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 120 Hz. За время, что устройство находилось у нас для теста, мы успели поиграть в God of War и Elden Ring. Хочется отметить, что дисплей достаточно яркий и хорошо передает цвета.

Аудио — это то, за что не только хотелось бы, но и необходимо похвалить устройство. Динамики громкие и хорошо передают атмосферу игры. Качественный звук в портативном устройстве очень важен, ведь плохая акустическая система может легко испортить игровой процесс и заставить игрока носить с собой наушники.

Программное обеспечение

Любое портативное игровое устройство нуждается в удобном программном обеспечении, так как использовать Windows на геймпаде очень неудобно. MSI Claw решает эту проблему с помощью MSI Center M. Это приложение, которое обновляется вместе с установленными играми, содержит ярлыки для их запуска и предлагает широкие возможности настройки. MSI Center M включает игровую панель, которая автоматически добавляет важные ссылки на игры и игровые магазины, включая Steam, Xbox App, Epic Games, Ubisoft Connect, Battle.net и EA Play. Это обеспечивает легкий доступ к конкретным приложениям и сводит к минимуму необходимость использования операционной системы от Microsoft.

MSI Claw также получил кнопку для вызова быстрых настроек, таких как производительность и режимы управления. В отличие от Lenovo Legion Go, который оснащен интеллектуальной опцией Auto, определяющей, какой режим нужен в данный момент, здесь доступны только две опции — GamePad и Desktop.

Аккумулятор

В MSI утверждают, что благодаря аккумулятору емкостью 53 Вт ч Claw продержится 2 часа в играх при максимальной нагрузке. Емкость аккумуляторов ближайших конкурентов составляет 40 Вт ч и 49,2 Вт ч соответственно, это делает MSI Claw самым автономным устройством на их фоне. В тесте аккумулятора, который включает в себя непрерывный просмотр web-страниц через Wi-Fi, MSI Claw продержался около 6 часов. А время автономной работы в играх, которое заявлялось производителем на уровне двух часов, немного не дотягивает до этого показателя.

Заключение

Хоть мы и не тестировали самые мощные игры, те, в которые удалось поиграть на этом устройстве во время тестов, выглядели действительно впечатляюще и сохраняли частоту кадров практически без провалов. Устройство удобно держать, оно не сильно нагревается и не очень шумит из-за обилия вентиляционных отверстий и мощной системы охлаждения. Что же касается доступных игр, то в каталоге их уже представлено более 50, включая Forza Horizon 5, Dying Light 2, Call of Duty Warzone, Hi-Fi Rush, Death Stranding, Returnal, Ghostwire: Tokyo и многие другие.

MSI и Intel продолжают работать вместе над обновлением драйверов и программного обеспечения для MSI Claw (буквально на днях вышло обновление драйверов и BIOS), поэтому стоит предположить, что функциональность этого портативного устройства будет только улучшаться. Очень понравилось, что производитель взял за основу процессоры Intel и сделал несколько модификаций с разными процессорами и объемом памяти. У MSI Claw хорошая эргономика, яркий экран и неплохой звук, а наличие Thunderbolt 4 и WiFi 7 делает это устройство уникальным. MSI Center M выглядит как одна из самых впечатляющих программ управления портативными компьютерами, и оно работает хорошо, независимо от того, в какую игру вы будете играть.

Можно сказать, что MSI и Intel создали очень интересное устройство, которое действительно отличается от всего, что представлено на рынке в этом сегменте. Также следует отметить, что новые процессоры от Intel будут использовать технологию интеллектуального масштабирования Intel XeSS (Xe Super Sampling), встроенную в архитектуру ядра Xe, для повышения частоты кадров в некоторых играх с помощью искусственного интеллекта. По словам представителей Intel, она обеспечит двукратное увеличение производительности, а качество изображения при этом никак не пострадает. Так что вполне вероятно, что именно процессоры Intel Core Ultra станут основой следующего поколения игровых портативных компьютеров.

Обзор подготовил: Рустам Сафаров