Techpro DC и Lenovo провели конференцию «Explore New Frontiers»

18 апреля в отеле JW Marriott Absheron Baku прошла конференция «Explore New Frontiers», организаторами которой выступили компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, и компания Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и одна из лидирующих компаний-производителей мобильных устройств. В организации мероприятия также приняли участие компании Intel и Microsoft.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась директор Techpro DC Нигяр Гасанова, отметившая успехи обеих компаний, которых они добились на рынке региона за последние годы, а также поблагодарила партнеров за те усилия, которые они прилагают в вопросах продвижения бренда. «Плодотворное сотрудничество с нашими партнерами положительно сказывается не только на популяризации продуктов Lenovo, но и способствует обеспечению людей эффективным и комфортным рабочим пространством на любом устройстве и в любом месте. И именно такие мероприятия знакомят рынок с самыми последними разработками, призванными вывести IT-инфраструктуру заказчиков на принципиально новый уровень», — отметила Н.Гасанова.

Генеральный директор Lenovo в Центральной Азии и Азербайджане Альнур Ермагамбетов отметил, что бренд Lenovo в регионе становится популярнее с каждым годом. Также докладчик привел интересные факты о текущем состоянии бизнеса Lenovo в мире и регионе. «Наша компания осуществляет серьезные инвестиции в R&D, что позволяет предлагать инновационные решения, иногда даже превосходящие ожидания рынка. С помощью прорывных технологий и искусственного интеллекта, которые внедряются в новые линейки наших продуктов, мы делаем еще один шаг к полноценной цифровой трансформации рынка», — отметил Альнур Ермагамбетов.

Далее выступил менеджер Lenovo IDG по работе с корпоративными заказчиками в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Азербайджане Газиз Абдрассилов, который отметил успешные результаты, достигнутые компанией за прошедшие годы, и призвал партнеров активнее использовать технологические новинки Lenovo для вывода своих заказчиков на более высокий технологический уровень. В качестве примера успешной деятельности Lenovo на рынке региона Газиз Абдрассилов привел ряд цифр из последнего отчета компании IDC по нашему рынку. Так, например, на текущий момент продукты Lenovo используют около 40% частных пользователей, более 50% корпоративных клиентов и более 50% заказчиков из государственного сектора. До 30% компании удалось нарастить свою долю присутствия в сегменте образования. Интересно, что 22% бизнеса Lenovo в столь большом регионе приходится на Азербайджан и 77% этого вклада обеспечивает компания Techpro DC.

Официальная часть мероприятия продолжилась выступлением коммерческого представителя сегмента малого и среднего бизнеса Lenovo в Центральной Азии и Азербайджана Берика Турсбекова. Эта сессия была посвящена новым ноутбукам Lenovo для бизнес-сектора. В частности, большое внимание было уделено новейшим устройствам в линейке ThinkPad, а также обновлениям в линейках бизнес-ноутбуков ThinkBook, ThinkPad и 2-in-1 (бывшая линейка ноутбуков Yoga), которые получили самые актуальные процессоры Intel и AMD, а также новейшие видеокарты NVIDIA. Отдельно было отмечено, что ряд моделей обновленных линеек стали более ремонтопригодными, получили 5 Мр веб-камеры, а также стали более дружественными для людей с особенностями зрения.

Ведущий специалист по поддержке корпоративного бизнеса Lenovo IDG в Центральной Азии и Монголии Арман Бахтыбаев продолжил знакомство с линейками рабочих станций Lenovo ThinkCentre и IdeaCentre. Кроме самой мощной аппаратной начинки данные устройства обладают повышенной надежностью, которая на 20% превышает возможности конкурентов. Помимо этого, все рабочие станции Lenovo проходят сертификацию для использования в экстремальных условиях и соответствуют стандарту MIL-STD-810H. Кроме того, представитель компании рассказал о новшествах, которые затронули линейки моноблоков и мониторов, а также представил новые технологии, которыми обзавелись эти устройства.

В своей презентации менеджер по работе с ключевыми клиентами Lenovo IDG в Азербайджане Анар Нуриев познакомил гостей с линейками высокопроизводительных рабочих станций ThinkStation P Series, предлагающих на 20% большую надежность по сравнению с конкурирующими решениями. В линейку входят также очень привлекательные рабочие станции P3 Tiny, предлагающие в компактном форм-факторе производительность профессионального компьютера. Также гости конференции узнали об обновлениях в линейках мобильных рабочих станций ThinkPad P Series и профессиональных мониторов ThinkVision. Также Анар Нуриев рассказал о возможностях, которые предоставляют заказчикам сервисные и гарантийные предложения Lenovo IDG.

В заключение официальной части мероприятия технический специалист Lenovo ISG Артем Зыбин рассказал об инновациях, которые компания предоставляет для построения современных дата-центров. В частности, было отмечено, что компания является самым быстрорастущим поставщиком высокопроизводительных компьютеров TOP 500 в мире и занимает первое место по количеству самых быстрых систем. Также выступавший рассказал о том, как серверы Lenovo ThinkSystem, cистема мониторинга и управления оборудованием XClarity, а также гиперконвергентные решения ThinkAgile могут преобразовать ЦОД. Широкий спектр серверов, систем хранения данных и сетевых продуктов изначально разрабатывался с учетом рабочих нагрузок клиентов. Эти устройства, отмеченные многочисленными наградами, обеспечивают лучшую в отрасли производительность, надежность и удовлетворенность клиентов для предприятий любого размера. Отдельное внимание Артем Зыбин уделил такому направлению, как Edge Computing, предполагающему вычисления на границе корпоративной сети, и решениям, предназначенным для работы с алгоритмами искусственного интеллекта.

Проверить, насколько внимательно гости мероприятия слушали презентации выступавших, помогла выяснить проведенная затем викторина Kahoot. Трем победителям конкурса в качестве награды достались ноутбуки Lenovo. После этого участники конференции смогли насладиться общением в неформальной обстановке за ужином, сопровождавшимся музыкальной и развлекательной программами.