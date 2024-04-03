Motorola Edge 50 Pro — первый в мире смартфон с сертификацией Pantone для камеры и экрана

Компания Motorola представила в Индии смартфон среднего уровня Edge 50 Pro. Производитель отмечает, что это первый в мире смартфон с сертификацией Pantone для камеры и экрана. Он может максимально реалистично передавать различные цвета, в том числе, оттенки человеческой кожи.

Motorola Edge 50 Pro оборудован 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с закругленными краями, который поддерживает разрешение 1,5K и частоту обновления 144 Hz. Пиковая яркость дисплея составляет 2000 нит. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 7 Gen 3, объем оперативной памяти может составлять 8 или 12 Gb, емкость постоянной – 256 Gb.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп (f/1.4, лазерный автофокус, OIS), 13 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом и 10 Мп модуль с телеобъективом (f/2.0, OIS, зум 3Х). Заявлена поддержка режимов записи видео 4K@30fps, 1080p@30/60, замедленная съемка со скоростью 120 или 240 кадров в секунду, а также 10-bit HDR10+. Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/1.9, автофокус, поддержка HDR). Есть возможность съемки видео в форматах 4K@30fps, а также 1080p@30/60fps. Смартфон получил поддержку технологии AI Photo Enhancement Engine для оптимизации захвата движения и цветовой сегментации.

За автономность отвечает аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 125 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Смартфон также получил стереодинамики, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и ИИ-генератор обоев. Edge 50 Pro стал первым смартфоном компании, который поддерживает Motorola Smart Connect. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HelloUX. Смартфон получит три основных обновления ОС и апдейты безопасности четыре года.

Цены: 8/128 Gb — $383, 12/256 Gb — $431. Продажи в Индии начнутся 9 апреля. Motorola Edge 50 Pro будет доступен в черном и фиолетовом цветах корпуса, его задняя панель выполнена из искусственной кожи. Кроме того, 8 апреля выйдет лимитированная модель в цвете Moonlight Pearl, разработанная итальянским дизайнерским домом Mazzucchelli 1849.