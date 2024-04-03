В результате сильнейшего за 25 лет землетрясения на Тайване приостановлено производство чипов

Сильнейшее землетрясение магнитудой на Тайване, произошедшее впервые за последние 25 лет, оказало серьезное воздействие на производство полупроводниковых компаний острова. Стихийное бедствие нанесло большой ущерб местной инфраструктуре, предприятия TSMC и UMC были вынуждены приостановить выпуск чипов и эвакуировать персонал.

Землетрясение магнитудой 7,4 привело к обрушению по меньшей мере 26 зданий, гибели 4 человек и ранению 57 по всему острову. В настоящее время ведется оценка ущерба.

Как известно, полупроводниковая отрасль на 90% зависит от поставок передовых чипов с Тайваня. Компании TSMC и UMC производят чипы для широкого спектра продуктов, включая iPhone и графические процессоры Nvidia, используемые для обучения моделей искусственного интеллекта. Эксперты предупреждают, что сбои в производстве таких важных частей для технологий могут оказаться критическими для мировой промышленности.

На данное время персонал многих тайваньских промышленных предприятий уже начал возвращаться на свои рабочие места, но специалисты по сейсмологической активности предупреждают, что повторные толчки могут иметь место в этом районе в ближайшие несколько дней.

Компания TSMC предварительно оценила вероятный ущерб от этого стихийного бедствия в $60 млн. Непосредственно производственные здания TSMC на Тайване обладают достаточной сейсмоустойчивостью, чтобы пережить подобные землетрясения без проблем. При этом первичный осмотр производственных площадок TSMC выявил повреждения некоторых инженерных коммуникаций, оказались повреждены некоторые находившиеся в обработке кремниевые пластины, которые придется забраковать. Оборудование на предприятиях TSMC пришлось остановить, и эксперты отмечают, что для возобновления его работы с нужными параметрами потребуется многодневная подготовка, даже если само оборудование и не пострадало.

На юге острова магнитуда землетрясения была гораздо меньше. Передовые предприятия TSMC по выпуску 3-нм и 5-нм продукции сосредоточены именно на юге Тайваня, поэтому интересы профильных клиентов компании серьезным образом не пострадали.