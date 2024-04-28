Приобретение монитора для редактирования фотографий — это важная инвестиция, которая поможет обеспечить точные результаты вашей работы. Даже фотографы-энтузиасты смогут получить выгоду от хорошего цветового охвата и точности, а если вы профессионал, то эти факторы имеют решающее значение. Мы выбрали лучшие мониторы для работы с фотографиями на основе собственной практики, рекомендаций фотографов и тщательного сравнения характеристик, а также любых полезных специальных функций. В обзоре нашлось место мониторам из разных ценовых категорий, но большинство наших рекомендаций предлагает разрешение 4К.

1. BenQ DesignVue PD2706UA

Лучший монитор для редактирования фотографий для большинства пользователей

Технические характеристики:

Диагональ экрана: 27”;

Разрешение: 3840х2160 пикселей;

Цветовой охват: 95% — DCI-P3, 99% — Rec.709, 99% — sRGB;

Частота обновления: 60 Hz;

Технология панели: IPS;

Порты: 1x HDMI 2, 1x DisplayPort 1.4, 2x USB Type-C, 4x USB;

Цена: 629,99 доллара.

Плюсы:

отличный баланс цены и характеристик,

эргономичный дизайн с C-образным зажимом.

Минусы:

мало специальных функций для фотографии.

Многие мониторы компании BenQ подходят для всех видов визуальных работ, но мы считаем, что PD2706UA — лучший вариант для редактирования фотографий, отвечающий потребностям большинства пользователей. Дорогие профессиональные мониторы для редактирования фотографий, такие как дисплеи BenQ SW321C и Eizo, представленные ниже, имеют лучшие характеристики, но они и стоят ощутимо дороже. И именно эта модель BenQ представляет идеальный баланс между ценой и характеристиками. Нам понравился эргономичный дизайн этого дисплея с C-образным зажимом и кронштейном, который экономит место на столе. Мы также обнаружили, что потребности в подключении хорошо удовлетворяются благодаря портам HMDI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB Type-C, от которого также можно заряжать ноутбук или смартфон. Также имеется USB-концентратор с тремя портами USB-A и одним портом USB Type-C. Благодаря разрешению 4K и яркости 350 кд/м2 изображение на дисплее четкое, контрастное и достаточно яркое для большинства пользователей, занимающихся редактированием фотографий. Монитор предлагает стабильный охват 95% цветовой палитры DCI-P3, 99% — sRGB и 99% — Rec.709, а значение Delta E здесь не превышает 3, что гарантирует точную цветопередачу.

2. BenQ SW321C

Лучший профессиональный монитор для фотографов

Технические характеристики:

Диагональ экрана: 32”;

Разрешение: 3840х 2160 пикселей;

Цветовой охват: 99% — Adobe RGB, 100% — sRGB, 95% — DCI-P3;

Частота обновления: 60 Hz;

Технология панели: IPS;

Порты: 1х DisplayPort, 2х HDMI, 2x USB Type-C;

Цена: 1519,99 доллара.

Плюсы:

великолепная детализация и точность,

16-битная справочная таблица и аппаратная калибровка,

хорошие коммуникационные возможности.

Минусы:

дорогой и может оказаться слишком большим для некоторых пользователей.

BenQ SW321C — это лучший монитор для редактирования фотографий для тех, кто располагает большим бюджетом. Он намного дороже, чем предыдущая модель BenQ, но вы получаете немного больший цветовой охват (99% — Adobe RGB и 100% — sRGB) и можете быстро переключаться между цветовыми пространствами благодаря отдельному блоку управления. Экран профессионально откалиброван и имеет собственное калибровочное оборудование. Точность и однородность цветопередачи на этом 4К-дисплее практически безупречны. Есть также много полезных функций. Например, для фотографов, которые печатают свои работы, режим Paper Color Sync помогает создать цветовое пространство в зависимости от вашего принтера и типа бумаги для более точного предварительного просмотра. Также имеется режим M Book, который делает экран более похожим на MacBook Pro, что позволяет легко переключаться между этими экранами. И он также поддерживает USB Type-C с мощностью до 60 W, поэтому вы можете подключить ноутбук, чтобы получать питание и данные по одному кабелю.

3. Dell S2721QS

Лучший недорогой монитор для редактирования фотографий

Технические характеристики:

Диагональ экрана: 27”;

Разрешение: 3840х2160 пикселей;

Цветовой охват: 99% — sRGB;

Частота обновления: 60 Hz;

Технология панели: IPS;

Порты: 1х DisplayPort, 2х HDMI, 2x USB Type-C.

Плюсы:

исключительная цена,

отличный 4K-монитор начального уровня,

98% охват цветовой палитры sRGB.

Минусы:

устаревший внешний вид.

Если покупка мониторов BenQ или Eizo с потрясающими характеристиками чревата слишком большими расходами для вашей текущей фотографической карьеры или хобби, у Dell есть несколько отличных бюджетных мониторов с очень хорошим цветовым охватом. Мы считаем, что этот вариант лучше всего подходит для начинающих фоторедакторов. Dell S2721QS охватывает 99% цветового пространства sRGB, которое вы, скорее всего, будете использовать, если редактируете изображения только для обычных цифровых медиа. В других случаях этого недостаточно. Кроме того, контрастность этой матрицы довольно посредственная: черный цвет в темной комнате выглядит серым. Однако для своих характеристик цена Dell S2721QS вполне разумная.

4. Eizo ColorEdge CG319X

Лучший монитор премиум-класса для редактирования фотографий

Технические характеристики:

Диагональ экрана: 31”;

Разрешение: 4096х2160 пикселей;

Цветовой охват: 99% — AdobeRGB, 100% — Rec.709, 98% — DCI-P3;

Частота обновления: 60 Hz;

Технология панели: IPS;

Порты: 2x DisplayPort, 2x HDMI, 3x USB 3.0;

Цена: 5882 доллара.

Плюсы:

непревзойденное качество изображения,

высококачественная спецификация,

программное обеспечение для управления цветом и встроенный калибратор цвета.

Минусы:

некоторые функции не нужны обычным фотографам.

Eizo имеет репутацию производителя профессиональных мониторов для редактирования фотографий, и как только вы впервые увидите насколько четкие, естественные и яркие цвета у этого монитора, сразу станет понятно, почему мониторы этого бренда стоят намного дороже, чем у конкурентов. Последняя версия флагманского 31” профессионального монитора Eizo ColorEdge CG319X может похвастаться непревзойденной 24-битной справочной таблицей с глубиной цвета 10 бит, поддерживающей 99% охват цветовой палитры AdobeRGB, 100% — Rec.709 и 98% — DCI-P3. Монитор также поддерживает разрешение 4096×2160 пикселей, что соответствует профессиональному стандарту DCI 4K, используемому некоторыми профессиональными студиями. Он оснащен уникальным встроенным аппаратным инструментом калибровки цвета, который открывается при каждом щелчке мыши во время включения и выключения монитора, обеспечивая синхронизацию цветов без необходимости использования стороннего колориметра. Новинками этого поколения являются гибридная логарифмическая гамма и перцепционное квантование для работы с HDR-видео — то, что будет представлять наибольший интерес для студий и фрилансеров, работающих с высококачественными изображениями. Программное обеспечение для управления цветом ColorNavigator 7 может использоваться командами для обеспечения точности на протяжении реализации всего проекта. Не исключено, что большинство пользователей пропустит этот вариант, взглянув на цену, но если сумма не имеет для вас значения, то это лучший монитор для редактирования фотографий, который вы можете купить.

5. Dell UltraSharp UP3218K

Лучший 8К-монитор для редактирования фотографий

Технические характеристики:

Диагональ экрана: 31,5”;

Разрешение: 7680×4320 пикселей;

Цветовой охват: 100% — AdobeRGB, 100% — Rec. 709, 98% — DCI-P3;

Частота обновления: 60 Hz;

Технология панели: IPS;

Порты: 2х DisplayPort 1.4, 3х USB 3.0, 3х USB-A;

Цена: 5256,99 доллара.

Плюсы:

невероятная детализация изображений,

дисплей может вращаться,

отличная цветовая гамма.

Минусы:

требуется достаточно мощное оборудование,

необходимы подключения к обоим портам DisplayPort.

Поскольку теперь все больше камер обеспечивают запись видео в формате 8K, пользователи могут захотеть начать пользоваться соответствующим монитором. Одной из немногих доступных на данный момент моделей является Dell UltraSharp UP3218K. Этот монитор стоит достаточно дорого, хотя это и не самый дорогой монитор в нашем списке, но, когда дело доходит до деталей, он действительно выделяется на общем фоне. Только обратите внимание: поскольку он был создан до появления HDMI 2.1 с поддержкой 8K, для питания всех этих пикселей требуется два подключения к портам DisplayPort. Этот дисплей поразит вас не только количеством пикселей, но и тем, что он может показать. Дисплей охватывает 100% цветового пространства AdobeRGB, 100% — sRGB, 100% — Rec. 709 и 98% — DCI-P3, что делает его мечтой для фоторедакторов, которым нужна отличная поддержка цвета. Он имеет прекрасную конструкцию, а все возможности эргономичной регулировки работают хорошо.

6. Apple Studio Display

Лучший монитор для редактирования фотографий для поклонников Apple

Технические характеристики:

Диагональ экрана: 27”;

Разрешение: 5120х2880 пикселей;

Цветовой охват: 100% — sRGB;

Частота обновления: 60 Hz;

Технология панели: IPS;

Входы: 4x USB Type-C;

Цена: от 1599 долларов.

Плюсы:

конкурентоспособная цена за высококачественный 5К-дисплей,

встроенные эталонные режимы для медиа,

неотражающее стекло с нанотекстурой.

Минусы:

неудобная web-камера,

необходимо дополнительно потратиться на подставку, позволяющую регулировать высоту экрана.

Если вы являетесь пользователем Apple и хотите, чтобы ваш MacBook Pro или Mac mini смотрелись идеально в экосистеме Apple, то у вас вполне может возникнуть соблазн приобрести Apple Studio Display. Когда дело доходит до редактирования фотографий, вы поймете, что дисплей с разрешением 5K — достойный выбор. Он обеспечивает отличную четкость, а цвета и яркость естественны, что является основным приоритетом при редактировании фотографий. Есть даже встроенная web-камера, которая может пригодиться, если вам придется участвовать в видеоконференциях. Немного разочаровывает частота обновления в 60 Hz и отсутствие поддержки HDR, но многих фотографов это вряд ли будет беспокоить.

7. LG 32UN880 UltraFine Ergo

Лучший монитор для редактирования фотографий на небольшом рабочем пространстве

Технические характеристики:

Размер экрана: 32”;

Разрешение: 3840х2160 пикселей;

Цветовой охват: 95% — DCI-P3;

Частота обновления: 60 Hz;

Технология панели: IPS;

Порты: 1х DisplayPort, 2х HDMI, 2x USB, 1x USB Type-C;

Цена: 529,99 доллара.

Плюсы:

отличное качество изображения,

непревзойденная эргономика и комфорт,

высокая точность.

Минусы:

недостаточно яркости для настоящего HDR.

У этого монитора LG есть много преимуществ. Во-первых, это большой 32” экран с разрешением 4K, который имеет 95% охват цветовой палитры DCI-P3 и поддерживает HDR. Странно, что яркость на фоне прочих характеристик довольно низкая — 350 кд/м2. Он также может похвастаться отличным набором портов, включая USB Type-C. Мы обнаружили, что он обеспечивает равномерное и точное изображение, и нам понравился регулируемый кронштейн Ergo, который позволяет расположить монитор по вашему желанию с точки зрения высоты, вращения, наклона и того, насколько далеко вы хотите находиться от монитора. Опора стойки крепится к задней части стола, поэтому на столе остается больше места. Конечно, не все будут использовать эту возможность, но ее наличие очень радует.

8. Viewsonic VP3881

Лучший сверхширокий (Ultrawide) монитор для редактирования фотографий

Технические характеристики:

Диагональ экрана: 37,5”;

Разрешение: 3840 х 1600 пикселей;

Цветовой охват: 100% — sRGB;

Частота обновления: 60 Hz;

Технология панели: IPS;

Порты: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 3х USB 3.0, 1х USB Type-C;

Цена: 1229,99 доллара.

Плюсы:

огромное пространство на рабочем столе.

широкий выбор цветовых решений.

Минусы:

спецификация изображения отстает от других дисплеев,

разрешение не поддерживает 4К.

Сверхширокие мониторы обычно предназначены для игр или работы с электронными таблицами, поэтому приятно видеть, что ViewSonic предлагает художникам-графикам массивный 37,5” монитор VP3881 с соотношением сторон 21:9. Существуют разные мнения об использовании изогнутых дисплеев для редактирования фотографий, но мы рекомендуем не отметать эту идею сразу. Преимуществом здесь, конечно же, является пространство для работы, поскольку сверхширокий дисплей почти подобен соединению двух мониторов меньшего размера без рамки, разбивающей пространство рабочего стола. Это позволяет вам одновременно открывать несколько окон, повышая производительность, поскольку вы можете одновременно просматривать web-страницы, а также держать открытыми файловые менеджеры и несколько приложений для редактирования фотографий. К сожалению, качество изображения этого монитора не совсем соответствует большинству других дисплеев, перечисленных здесь. Он охватывает 100% цветового пространства sRGB, но немного отстает в охвате AdobeRGB, а 10-битная глубина цвета компенсируется подсчетом ссылок на кадры. Тем не менее этот монитор имеет полный набор настроек изображения в экранных меню, которых достаточно, чтобы сделать VP3881 на голову выше других сверхшироких экранов.

Как выбрать лучший монитор для редактирования фотографий

Есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание при выборе монитора для редактирования фотографий. Одним из наиболее важных является решение, какой размер монитора вам нужен. Большой монитор означает, что вы можете видеть свою работу в большем размере, а также может облегчить просмотр всей вашей работы, если у вас много слоев, или навигацию по нескольким окнам, что удобно, если вы переключаетесь между Photoshop и Lightroom, например. Однако экран большего размера занимает больше места, поэтому вам нужно будет выбрать оптимальное для вас решение. Одним из наиболее важных факторов монитора для редактирования фотографий является цветовой охват и точность. Если вы редактируете изображения для использования на цифровых платформах, вы, вероятно, будете использовать цветовое пространство sRGB, поэтому чем выше процент охвата в этом пространстве, тем лучше. Хороший цветовой охват особенно важен, если вы выполняете настройку HSL и цветокоррекцию. Монтаж пусть и на хорошем экране, но который не был откалиброван, может привести к тому, что изображения на печати окажутся перенасыщенными или недонасыщенными. Как правило, мы советуем выбирать для редактирования фотографий монитор, который охватывает не менее 90% цветового пространства sRGB и 70% — Adobe RGB. Эти цветовые пространства являются отраслевыми стандартами. Профессионалам, особенно тем, кто работает над проектами, которые отправляются на печать или предполагают работу с другими фоторедакторами, потребуется нечто большее — в идеале более 90% охват цветового пространства Adobe RGB.

Что такое цветовые стандарты и каких они бывают типов?

Часто, особенно в коммерческих приложениях, цвета генерируются с помощью смешения других цветов, а не путем создания их самих по себе. В основном это связано с фактором стоимости. Задумайтесь на секунду — во всех домашних принтерах, как правило, содержатся только голубые, пурпурные, желтые и черные цвета. Все остальные цвета, которые вы можете увидеть на напечатанной странице, — это результат сочетания этих основных цветов. Какие системы координат устанавливают стандарты для генерации цветов, будь то принтеры, мониторы или камеры? Ответ кроется в цветовых стандартах, которые напрямую связаны со стандартизированными цветовыми гаммами. К числу общепринятых цветовых стандартов относятся sRGB, Adobe RGB, NTSC, EBU и DCI-P3.