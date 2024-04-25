Lenovo представляет инновации в области гибридного ИИ для удовлетворения потребностей самых ресурсоемких рабочих нагрузок

Компания Lenovo представляет новый набор специально созданных инфраструктурных систем и решений, ориентированных на искусственный интеллект от периферии до облака. Это высокоэффективные решения с графическим процессором, предназначенные для ресурсоемких вычислительных задач в различных средах и отраслях.

В таких отраслях, как финансовые услуги и здравоохранение, клиенты управляют огромными наборами данных, требующими максимальной пропускной способности ввода-вывода, анонсированный портфель решений Lenovo для ИТ-инфраструктуры упрощает управление этими критически важными данными, обеспечивает максимальную гибкость, масштабируемость и поддержку для клиентов, позволяя им запускать требовательные рабочие нагрузки искусственного интеллекта полностью как услугу с помощью Lenovo TruScale.

Ускорение наиболее ресурсоемких рабочих нагрузок ИИ

В сотрудничестве с AMD Lenovo представляет сервер ThinkSystem SR685a V3 с 8 графическими процессорами, имеющий высочайшую производительность для самых требовательных к вычислениям рабочих нагрузок искусственного интеллекта, включая GenAI и LLM. Новый сервер — оптимальное решение как для корпоративного частного искусственного интеллекта, так и для поставщиков общедоступных облачных ИИ услуг, поскольку обеспечивает ускорение, большой объем памяти и увеличенную пропускную способность ввода-вывода для обработки огромных наборов данных.

Применение ThinkSystem SR685a V3 в банковском секторе может помочь в обнаружении и предотвращении различных схем мошенничества, а также для развертывания приложений для идентификации клиентов при проведении финансовых операций (know your customer); приложений, поддерживающих алгоритмические торговые стратегии, управление рисками (мониторинг транзакций в режиме реального времени и оценку рисков), выдачу кредитов (анализ кредитоспособности и рекомендации по одобрению), управление активами и консультационные услуги, оптимизацию и усиление соблюдения нормативных требований, и прогнозирование.

Ключевые особенности ThinkSystem SR685a V3:

Передовые процессоры AMD EPYC 4-го поколения и 8 новые графические процессоры AMD Instinct™ MI300X.

Полное взаимодействие с AMD Infinity Fabric, обеспечивающее 1,5 ТБ памяти с высокой пропускной способностью (HBM3), пиковую совокупную теоретическую пропускную способность ввода-вывода графического процессора до 1 ТБ/с, а также скорость, необходимую для обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта.

Воздушное охлаждение для максимальной производительности CPU и GPU.

Поддержка новейших графических процессоров NVIDIA HGX (H100/H200/B100) и встроенная поддержка процессоров AMD следующего поколения.

Одно из самых мощных решений Azure Stack HCI на рынке

Lenovo ThinkAgile MX455 V3 Edge Premier с процессорами AMD EPYC 8004 – это универсальная платформа, оптимизированная для искусственного интеллекта. Она обеспечивает новый уровень производительности искусственного интеллекта, вычислений и хранения данных на периферии, и максимальную энергоэффективность среди всех решений Azure Stack HCI. Решение Lenovo ThinkAgile MX455 V3 Edge Premier предлагает полную интеграцию «под ключ» с локальной средой и облаком Azure, что позволяет клиентам снизить совокупную стоимость владения, повысить качество обслуживания конечных пользователей и ускорить внедрение инноваций в ПО.

Предложение Lenovo ThinkAgile MX455 V3 Edge Premier, идеально подходящее для предприятий розничной торговли, производства и здравоохранения, включает:

Автоматизированное удаленное развертывание и управление посредством Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) с помощью архитектуры с поддержкой Azure Arc.

Единое окно службы поддержки и централизованное управление всем парком устройств ИТ-инфраструктуры.

Повысьте безопасность, надежность и сократите время простоев благодаря непрерывному тестированию и автоматическим обновлениям программного обеспечения, проверенным Microsoft и Lenovo.

Повышение безопасности, надежности и сокращение времени простоя благодаря постоянному мониторингу всех систем ИТ-инфраструктуры и автоматическому обновлению ПО от Microsoft и Lenovo.

Решение задач с интенсивными вычислениями

Lenovo и AMD представляют Lenovo ThinkSystem SD535 V3 — многоузловой, высокопроизводительный и теплоэффективный сервер, предназначенный для интенсивной обработки транзакций и обеспечивающий максимальную производительность на стойку. Этот сервер половинной ширины 1S/1U на базе одного процессора AMD EPYC 4-го поколения создан для обеспечения максимальной вычислительной мощности и тепловой эффективности при выполнении таких рабочих нагрузок, как облачные вычисления и виртуализация, аналитика больших данных, HPC и операции электронной коммерции в режиме реального времени для предприятий любого размера.

Ключевые особенности:

Ведущая в отрасли поддержка поставщиков процессорных технологий в предложении 2U с 4 узлами, предоставляющая клиентам полную гибкость для оптимизации рабочих нагрузок на базе архитектуры AMD или Intel в одном и том же шасси 2U.

Гибкость масштабирования, позволяющая сконфигурировать 2, 3 или 4 узла, установленных в одном шасси.

Автоматизация развертывания, управления и оркестрации с помощью ПО Lenovo XClarity.

Унифицированная система питания и охлаждения, обеспечивающая снижение энергопотребления до 30% по сравнению со стандартным стоечным сервером 1U.

Профессиональные услуги для проектов с ИИ

Lenovo предлагает портфель консультационных и профессиональных услуг Lenovo AI для того, чтобы помочь предприятиям любого размера ориентироваться в сфере искусственного интеллекта и находить оптимальные решения для его внедрения. Портфель Lenovo AI включает:

AI Discover: Эксперты Lenovo оценивают готовность организации к внедрению ИИ с точки зрения безопасности, персонала, технологий и процессов, используя проверенную методологию, и дают рекомендации по построению стратегии внедрения ИИ-решений и о ресурсах, необходимых для ее реализации. Консультирование: эксперты Lenovo рекомендуют наиболее эффективную систему безопасности, план управления изменениями, технологическую архитектуру и план внедрения искусственного интеллекта на основе стратегии и целей клиента. Lenovo помогает определить желаемые результаты применения ИИ и разработать дорожную карту для их достижения. Сопровождение запуска: эксперты Lenovo проектируют и создают критически важные элементы искусственного интеллекта, чтобы продемонстрировать, как можно достичь ключевых запланированных результатов. Разрабатываемое в лабораториях Lenovo или на стороне клиента решение может принимать форму «proof of concept» или MVP. Развертывание и масштабирование: Lenovo развертывает необходимые инструменты и платформы для внедрения полностью безопасной и масштабируемой системы или парка ИИ на стороне заказчика. Клиенты могут выбрать развертывание через Lenovo TruScale как услугу, что позволяет снизить первоначальные затраты и облегчить развертывание GenAI и масштабирование. Управление: Lenovo предлагает клиентам рекомендации по обслуживанию, управлению и оптимизации системы искусственного интеллекта на протяжении всего их срока службы. Кроме того, Lenovo постоянно развивает и квалифицирует экосистему AI Innovators, чтобы количество готовых к внедрению ИИ-решений было доступно большему числу заказчиков.