«Building Tomorrow Together» — конференция Bestcomp Group и Lenovo в Баку открыла новые перспективы в мире технологий

19 апреля в отеле Four Seasons в Баку состоялась конференция «Building Tomorrow Together», организованная ведущим системным интегратором региона — компанией Bestcomp Group, при поддержке крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров — Lenovo.

Открытое мероприятие стало местом для обсуждения ключевых технологических тенденций и прорывов, объединив ведущих представителей индустрии, бизнес-лидеров и инноваторов.

Lenovo и ее Platinum 360 партнер Bestcomp Group имели честь собрать более 100 представителей из разных отраслей корпоративного сектора Азербайджана. Цель данной конференции была ознакомить заказчиков с корпоративным портфолио и новинками Lenovo, способствующими повышению устойчивости бизнеса. Также на конференции обсуждались тенденции трансформации цифрового бизнеса в регионе, проанализированы технологические решения и новые бизнес-модели, успешно применяемые для поддержки цифровых экосистем предприятий в Азербайджане.

Заместитель генерального директора и коммерческий директор Bestcomp Group, Халил Алекперов, приветствуя участников, отметил, что компания Bestcomp Group имеет высший статус Platinum 360 Partner в обоих бизнес-направлениях Lenovo «Intelligence Device Group» и «Infrastructure Solutions Group». Он также подчеркнул, что благодаря усилиям компании, бренд Lenovo занял достойное место на рынке.

Генеральный директор Lenovo в Центральной Азии и Азербайджане, Альнур Ермагамбетов, выразил признательность участникам конференции за лояльность бренду. Он поделился интересными данными о развитии бизнеса Lenovo в мире и регионе, отметив рост инвестиций в исследования и разработки и удержание лидерских позиций на рынке персональных компьютеров.

Директор отдела продаж компании Bestcomp Group, Анар Ханалиев, подчеркнул значимость партнерства с Lenovo и представил портфолио компании, включающее все линейки продуктов Lenovo.

Менеджер Lenovo IDG по работе с корпоративными заказчиками, Газиз Абдрассилов, представил успешные результаты компании на рынке региона и призвал партнеров использовать технологические новинки Lenovo для развития своих бизнес-проектов. Он отметил, что 22% бизнеса Lenovo в таком крупном регионе, как Центральная Азия и Азербайджан, приходится на Азербайджан. И в этом достижении необходимо отметить значимый вклад партнера Bestcomp Group.

Официальная часть конференции продолжилась выступлениями коммерческого представителя сегмента малого и среднего бизнеса Lenovo в Центральной Азии и Азербайджане, Берика Турсбекова, ведущего специалиста по поддержке корпоративного бизнеса Lenovo IDG в Центральной Азии и Монголии, Армана Бахтыбаева, а также менеджера по работе с ключевыми клиентами Lenovo IDG в Азербайджане, Анара Нуриева. Они представили высокопроизводительные рабочие станции ThinkStation и ThinkCentre, а также рассказали об инновациях в области построения современных дата-центров, представленных техническим специалистом Lenovo ISG, Артемом Зыбиным.

Конференция “Building Tomorrow Together” подтвердила, что сотрудничество между Bestcomp Group и Lenovo — это не просто партнерство, это возможность создавать и воплощать инновационные идеи в жизнь, строя будущее вместе.