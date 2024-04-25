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25 апреля, 2024
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HP OMEN 17 (2024) получил процессоры AMD Ryzen 8040 HS и графику RTX 40

HP OMEN 17 (2024)

Компания HP представила обновленный игровой ноутбук OMEN 17 (2024). Впервые за многие годы в модели используются не процессоры Intel, а AMD.

OMEN 17 (2024) предлагает два варианта 17,3-дюймовых дисплеев: разрешением QHD с частотой обновления 240 Hz и временем отклика 3 мс или Full HD с частотой 144 Hz и откликом 7 мс. Таким образом, есть варианты как для среднего уровня геймеров, так и для профессионалов киберспорта.

HP OMEN 17 (2024)

В ноутбуке установлены процессоры новейшей архитектуры Zen 4 серии AMD Ryzen 8040 HS с интегрированным нейроблоком. На выбор покупателей предлагаются модификации с Ryzen 5 8645HS, Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS. Доступны видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070, оперативная память DDR5 до 32 Gb и твердотельные накопители PCIe 4.0 NVMe емкостью до 1 Tb. SSD при необходимости можно заменить на более вместительный.

Емкость аккумулятора составляет 83 Втч, все основные порты выведены для удобства на заднюю панель, а по бокам есть один USB Type-A, Ethernet и разъем для наушников.

HP Omen 17 (2024) уже поступил в продажу по цене от $1350.

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