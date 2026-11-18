Microsoft, Apple, банки и авиакомпании столкнулись со сбоями, а через Optimizely вредоносный код попал на сайты 178 организаций. На фоне этих событий появились предупреждения об атаках с использованием ИИ и новые бюллетени уязвимостей. Разбираемся в хронологии и причинах.

10–13 ноября — GitHub и почти сутки без почты

С 10 ноября кампания wfx использовала украденные аккаунты разработчиков для внедрения кода в GitHub Actions и установочные скрипты. Целью были секреты сборки и облачные ключи. Endor Labs сообщала о внедрениях более чем в 8900 репозиториев и краже учетных данных как минимум в 1806. После запуска атакующие могли откатывать коммиты и удалять логи. Это компрометация аккаунтов, а не подтвержденный взлом платформы GitHub.

12–13 ноября почти суточный сбой Microsoft 365 сильнее всего затронул Exchange Online: пользователи теряли доступ к почте, доставка писем задерживалась. У других сервисов страдали прежде всего функции, зависевшие от Exchange.

13 ноября FAA приостановило вылеты по всей территории США после сетевого сбоя. Ведомство связало нестабильность оборудования с потоком примерно 1000 попыток соединения каждые четыре-пять секунд. Проблемную функциональность маршрутизаторов Juniper отключили, включая более 60 устройств в качестве предосторожности.

В тот же день FBI выпустило предупреждение об ARTEX: ИИ-инструмент позволял в отдельных случаях получить привилегированный доступ менее чем за три часа. Упомянутые в бюллетене 2250 клиентских сред ConnectWise — цели попыток входа, а не число подтвержденных взломов. Описанные кампании начались раньше ноября.

Новые отчеты раскрыли и более ранние атаки. Barracuda 11 ноября описала проникновение 1–2 ноября через неотозванный ключ бывшего подрядчика: около десяти облачных аккаунтов за 44 часа, с признаками применения ARTEX. Cursor 13 ноября связал утечку ключа у Fireworks с подменой расширения Claude Code в своем кэше 29 октября; вредоносную сборку потенциально получили до 5000 пользователей.

14 ноября — остановлен японский суперкомпьютер Fugaku

RIKEN отключил Fugaku после проникновения через публичную страницу мониторинга. Атакующие действовали 10–13 ноября и установили вредоносные программы на внутренних серверах. Под угрозой оказались данные до 4597 пользователей Fugaku и RIKYU, включая сохраненные SSH-ключи и другие учетные данные. Попытки использовать похищенные учетные данные в других системах подтверждены; утечка научных результатов пока не доказана. Японское сообщение опубликовано 16 ноября, англоязычное — 17 ноября.

15 ноября — перехват ссылок Bitly

Старые ссылки Bitly в постах McDonald’s, Burger King и Дональда Трампа стали вести на посторонние страницы. Ransomnews обнаружила повторную регистрацию идентификаторов: ссылка из публикации Burger King 2011 года получила дату создания 15 ноября 2026 года. Подмена адреса назначения не требовала доступа к аккаунту в X. Bitly признала проблему со старыми неактивными ссылками и сообщила о блокировках.

16 ноября — вредоносный код на доверенных сайтах

Report URI обнаружила 188 зараженных скриптов Optimizely, связанных со 178 организациями, включая BBC, CNN, Zoom, IKEA, HSBC и Air France-KLM. Атакующие изменили клиентское поле Project JavaScript: код продолжал поступать с доверенного сервиса, поэтому отдельно взламывать каждый сайт не требовалось.

Нагрузка подменяла криптоадреса, перехватывала платежные данные и cookies, а для iPhone и iPad доставляла эксплойты Coruna и DarkSword. Заражение всех посетителей не подтверждено. Компания сообщила об исправлении уязвимости; к 23:11 UTC отслеживаемые исследователями скрипты были очищены.

В тот же день программная ошибка Chase задержала банковские операции, включая переводы с участием других банков. United Airlines столкнулась с техническим сбоем, нарушившим вылеты. Обе компании сообщили об отсутствии признаков кибератаки. Австралийская Coles, напротив, объявила о расследовании киберинцидента; магазины работали, свидетельств вывода данных на тот момент не было.

Microsoft также раскрыла фишинговую кампанию, наблюдавшуюся 13 ноября: мошенники предлагали «восстановить» задержанные письма. Реальный сбой стал приманкой для отдельной атаки.

16 ноября появились еще два сообщения об утечках. Trezor сообщил о компрометации данных примерно 27 000 заказов у логистического партнера Skladon 7 ноября: адресов, телефонов и сведений о покупках, но не секретов кошельков. Японская PLAID подтвердила утечку 79 249 email учетных записей KARTE, ключей интеграций и части клиентских данных. После атаки 13 ноября сервисы KARTE остановили.

17 ноября — Apple и NSA теряют связь

Сбой Apple затронул облачные сервисы, вход в аккаунты и системы розничных магазинов. Компания назвала причиной внутреннее обновление и исключила кибератаку. Проблемы внутренней сети NSA, NSANet, ведомство связало с плановым обслуживанием; критические функции продолжали работать. Сетевое обслуживание вызвало и примерно 40-минутные перебои сервисов Национальной метеорологической службы США.

Equinor в этот день подтвердила продолжающуюся кибератаку на часть IT-систем. Производство не пострадало, признаков кражи данных на момент заявления не обнаружили. Hudson Rock расширила расследование веб-скриптов: следы вредоносного кода найдены также у Kissmetrics, StorifyMe и minute-ly, некоторые — еще 13 ноября.

Отдельно Visa подтвердила Cybernews инцидент у поставщика в Азиатско-Тихоокеанском регионе: собственные системы не затронуты, признаков компрометации платежных данных нет. Заявления вымогателей о JPMorgan остаются неподтвержденными и не объясняют сбой Chase.

Новые уязвимости и запланированный сигнал тревоги

17 ноября Atlassian выпустила бюллетень с 266 уязвимостями высокого уровня и 52 критическими уязвимостями сторонних компонентов, исправленными за предыдущий месяц. Среди них — ошибки полномочий и обработки файловых путей в Bamboo. Компания уточняет: критичность библиотеки не равна критическому риску в конкретном продукте. Это публикация исправлений, а не сообщение о массовом взломе.

Forbes тем временем сообщил, что OpenAI и Calif за несколько месяцев нашли с помощью GPT‑6 Cyber около 35 уязвимостей Apple. По словам Calif, многие уже исправлены. Полный набор из 35 находок независимо не подтвержден; связь исследования со сбоем Apple не установлена.

На 17 ноября был назначен и общенациональный тест системы оповещения EAS — на 14:20 по восточному времени США, или 23:20 по Баку. FCC объявила его еще в сентябре: это заранее запланированная проверка, а не признак чрезвычайной ситуации.

Доказательств единой атаки, объединяющей эти события, нет. Но вместе они показывают цену цифровых зависимостей: сторонний скрипт способен подвергнуть риску посетителей множества сайтов, а ошибка инфраструктуры — нарушить работу связанных сервисов. ИИ дополнительно сокращает время, за которое злоумышленники могут использовать слабое место.