Кибербезопасность для бизнеса давно вышла за рамки защиты отдельных серверов и рабочих станций. Современная кибератака — это незаметное проникновение, длительное наблюдение за бизнес-процессами и месяцы скрытого присутствия злоумышленников в корпоративной сети. Ключевым ресурсом в этом противостоянии становится не число установленных средств защиты, а скорость, с которой организация выявляет угрозу и принимает меры. Обеспечить такую скорость способна единая платформа информационной безопасности с централизованным управлением всеми элементами инфраструктуры — концепция, которую в отрасли воплощает XDR (Extended Detection and Response).

Злоумышленники уже внутри

В 2025 году больше половины инцидентов высокой критичности в организациях оставались незамеченными свыше 90 дней, по данным «Лаборатории Касперского». Был также зафиксирован инцидент, который оставался скрытым на протяжении четырех лет. Однако, как отмечает эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Дронов, главная опасность заключается не в росте числа атак: «Проблема в том, что атаки на бизнес изменились. Злоумышленники редко ограничиваются только одним инструментом, например, DDoS или загрузкой вредоносного ПО, — современные кибератаки многоэтапны. Хакеры теперь тихо проникают в контур компании, изучают бизнес-процессы, наблюдают за сотрудниками и месяцами могут присутствовать в инфраструктуре незамеченными».

«Азербайджан активно развивает цифровую экономику, и вместе с этим растет интерес злоумышленников к компаниям региона. Организации сталкиваются с теми же сложными многоэтапными атаками, что и бизнес по всему миру. Осознание того, что проникновение могло уже произойти, — первый шаг к выстраиванию зрелой системы защиты», — добавил представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

Атаки без вредоносного ПО

По словам Дмитрия Дронова, ключевая проблема современного центра мониторинга безопасности (SOC) — не нехватка информации об инцидентах, которые предоставляют средства защиты, а их грамотное использование. Важно видеть единую картину всей инфраструктуры, своевременно выявлять и останавливать даже сложные кибератаки, которые маскируются под повседневную рабочую активность.

Вход в корпоративную сеть, загрузка документов, создание новой учетной записи, переход по ссылке из электронного письма — каждое из этих действий само по себе не вызывает подозрений. Полноценной цепочкой атаки они становятся лишь тогда, когда их удается объединить в целостную картину.

Согласно отчету «Анатомия ландшафта киберугроз» за 2025 год, почти четверть серьезных инцидентов (23%) — это атаки с непосредственным участием человека. Еще более 15% приходится на социальную инженерию. На вредоносное ПО при этом приходится менее 12% случаев. Так, к примеру, в 2026 году «Лаборатория Касперского» обнаружила группировку Toy Ghouls, которая атаковала компании через подрядчиков. Злоумышленники получали доступ к инфраструктуре жертвы не напрямую, а через ее поставщиков, используя украденные учетные данные.

Корпоративная сеть без границ

«20 лет безопасность строилась вокруг периметра: офис, корпоративная сеть, дата-центр, ограниченное число устройств. Логика была простой: есть внутренний контур и внешний мир. Затем появились облачные сервисы, удаленная работа, SaaS-платформы, мобильные устройства, многочисленные подрядчики, ИИ-сервисы. Теперь бизнес распределен между десятками площадок и систем. Корпоративная сеть больше не является его центром», — говорит Дмитрий Дронов. Эксперт подчеркнул, что разрозненные средства защиты больше не работают. Необходима единая система, которая собирает данные из всех сред, связывает события между собой и показывает картину целиком.

«Компании в Азербайджане, как и во всем мире, переходят на гибридные и облачные модели работы. Границы корпоративной сети размываются, а вместе с ними — и традиционные подходы к защите. Бизнесу необходимо перестраивать систему безопасности с учетом новой реальности, где периметра в привычном понимании больше не существует», — отметил Мушвиг Мамедов.

Деньги на кону

Раньше эффективность безопасности измерялась количеством отраженных атак. Сегодня — тем, как быстро компания замечает угрозу и начинает действовать: через 20 минут, 20 часов или 20 дней. Чем дольше злоумышленник остается незамеченным, тем серьезнее последствия. В новой реальности финансовые потери возникают не в момент проникновения, а в период между проникновением и его обнаружением.

Для крупной компании со штатом более 10 тысяч сотрудников общий профиль ИБ-рисков оценивается почти в 87 млн. долларов, отмечается в исследовании «Лаборатории Касперского» по возврату инвестиций в ИБ. При этом ожидаемые годовые потери от киберинцидентов снижаются в среднем на сумму от 2,3 млн. до 11,8 млн. долларов после внедрения защитных решений.

Собрать все воедино

«Теперь аналитик должен учитывать сеть, конечные устройства, облака, почту, учетные записи, мобильные устройства, внешние сервисы. Количество событий исчисляется миллионами, и найти среди них одну связанную атаку становится задачей уровня полноценного исследования. Каждая из этих сред — отдельная архитектура, и универсального решения не существует. Для каждого элемента инфраструктуры эффективны специализированные инструменты. Но когда атака развивается сразу через несколько сред, ее необходимо видеть целиком», — отмечают эксперты «Лаборатории Касперского».

Отсюда — запрос компаний на платформы, которые собирают данные из разных источников, автоматически связывают события, выстраивают единую цепочку атаки и помогают быстрее реагировать. Наиболее органично такой подход реализован в концепции XDR (Extended Detection and Response), и ведущие мировые вендоры на протяжении последних 10 лет развивают XDR-системы, предоставляя либо отдельные компоненты, либо полноценные платформы в зависимости от масштаба своей линейки. Так, например, по данным «Лаборатории Касперского», продажи решения Kaspersky Symphony XDR непрерывно растут с момента его вывода на рынок, а в 2025 году увеличились на 80% по сравнению с предыдущим годом.

XDR как ответ на многоуровневые угрозы

Единого определения XDR пока не существует. В устоявшемся понимании этот класс решений объединяет EDR (обнаружение и реагирование на конечных точках), SIEM (мониторинг, сбор, корреляция и анализ телеметрии), сетевую защиту, защиту почты и другие компоненты. Это централизованное обнаружение, реагирование и анализ инцидентов по всей инфраструктуре — то, чего не могут обеспечить классические SIEM или EDR по отдельности.

«XDR отличается от просто набора тех же технологий тем, что изначально предоставляет платформу для их эффективного объединения и удобного управления. В основе нашего решения лежит платформа Open Single Management Platform (OSMP) — технологическая основа, в которую интегрируются все технологии в составе XDR и откуда осуществляется централизованное управление информационной безопасностью», — подчеркнул Дмитрий Дронов.

По словам эксперта, такой подход обеспечивает клиенту единый интерфейс для всей системы ИБ, управление всеми активами, единую базу телеметрии и централизованную работу с инцидентами. Платформа позволяет создавать и запускать сценарии автоматического реагирования, выстраивать полноценный граф анализа инцидентов, управлять всеми инцидентами — группировать, объединять, приоритизировать — и визуализировать данные в панели управления. Отдельно стоит отметить ИИ-ассистента Kaspersky Investigation & Response Assistant (KIRA) — LLM-инструмент на основе генеративного ИИ, встроенный в SIEM в составе XDR от «Лаборатории Касперского».

По словам Мушвига Мамедова, XDR-подход особенно актуален для компаний, которые находятся на этапе активного роста и масштабирования IТ-инфраструктуры, — а таких в Азербайджане становится все больше. Единая платформа позволяет не просто реагировать на отдельные инциденты, а видеть полную картину происходящего и действовать на опережение.

Новый фокус кибербезопасности

Если раньше бизнес инвестировал в защиту инфраструктуры, то сегодня он инвестирует в скорость принятия решений. Побеждает не тот, кто построил самый высокий цифровой забор, а тот, кто раньше остальных понимает, что происходит, где развивается атака и какие бизнес-процессы находятся под угрозой. «Когда периметр исчезает, а атаки становятся частью бизнес-процессов, безопасность перестает сводиться к защите — гораздо приоритетнее вовремя заметить угрозу и отреагировать на нее. И именно скорость этой реакции определяет устойчивость компании к киберугрозам», — заключил Мушвиг Мамедов.