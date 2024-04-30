Компания IBM и группа компаний МУК провели в Баку конференцию «IBM Day»

24 апреля в отеле Ritz Carlton Baku прошла конференция «IBM Day», организатором которой выступила группа компаний МУК — авторизированный дистрибьютор IBM в Азербайджане. Мероприятие, которое было посвящено передовым технологиям и инновациям IBM и позволило погрузиться в мир современных технологических решений, бизнес-возможностей и IТ-трендов, собрало около 100 представителей широкой партнерской сети дистрибьютора.

С приветственным словом к участникам конференции обратился коммерческий директор MUK Azerbaijan Семен Осадчий, который рассказал о программе мероприятия и познакомил гостей с основными докладчиками. Далее слово перешло к главе бизнеса IBM в странах Центральной Азии и Азербайджана Кириллу Корнильеву. Выступивший с презентацией, посвященной будущему IT в призме стратегии развития IBM, К.Корнильев отметил смещающиеся в сторону использования гибридных облачных систем тренды, а также растущую роль искусственного интеллекта при использовании облачных вычислений. И в этой ситуации на помощь заказчикам приходят такие решения, как Red Hat OpenShift (платформа для запуска гибридных облачных решений) и WatsonX (платформа, которая поможет компаниям интегрировать ИИ в свой бизнес).

Тему использования платформы Red Hat OpenShift в эру искусственного интеллекта продолжил глава подразделения данных, искусственного интеллекта и программного обеспечения для автоматизации в Центральной и Восточной Европе Новица Нинич (Novica Ninic), после которого представитель партнерской экосистемы IBM Сергей Костенко выступил с докладом «Flashcore Module и производительность», который был посвящен All-Flash Array массивам IBM FlashSystem. Сергей рассказал о истории развития линейки систем хранения данных IBM, а также представил гостям конференции самые актуальные решения вплоть до мощных систем IBM FlashSystem 9500 класса hi-end.

Современному подходу к управлению данными на базе IBM Cloud Pak for Data была посвящена презентация технического специалиста по продажам IBM в области данных и искусственного интеллекта Павла Мальцева, который затронул тему подхода Data Governance, помогающего управлять информацией, обеспечивать доступность данных и доверие к ним, с помощью IBM Knowledge Catalog, а также рассказал о современном подходе к построению корпоративной экосистемы управления данными и аналитикой на базе продуктов IBM. Докладчик отметил, что платформа IBM Cloud Pak for Data, которая включает более 40 услуг для доступа и эффективного использования данных, обеспечивает безопасность и широкие возможности подключения.

После небольшого перерыва конференция продолжилась выступлением специалиста по цифровым продажам IBM Power Зии Байрамова, чей доклад был посвящен знакомству с возможностями процессорной технологии Power10 и серверными решениями на их базе. Было отмечено, что системы на базе Power10 обеспечивают до 40% экономии на совокупной стоимости владения аппаратными и программными средствами. «Технология Power10 предлагает еще больше инноваций по сравнению с Power9 и выглядит заметно интересней платформы x86. Для клиентов, уже использующих системы IBM Power, Power10 предлагает значительное повышение производительности и энергоэффективности, что сейчас особенно актуально при внедрении практик ESG в компаниях. Кроме того, повышение производительности на ядро позволяет сократить количество лицензий и стоимость поддержки не только для проприетарного ПО, лицензируемого по ядрам, но и для корпоративных Open Source решений», — отметил Зия Байрамов.

О платформе IBM Automation для повышения продуктивности вашего бизнеса, которая позволяет полностью автоматизировать работу с документами, процесс принятия решений, согласования и выполнение повторяющихся задач. рассказал представитель компании Сергей Володин, а выступление главы направления продаж решений IBM в области кибербезопасности в Болгарии, Центральной Азии и Азербайджане Любомир Тилев затронул тему обеспечения безопасности в организациях. Он отметил, что продукты IBM Security представлены в 17 сегментах кибербезопасности, а сама компания предлагает глобальную экспертизу, основанную на работе 10 SOC по всему миру. Что же касается инструментов, входящих в Cloud Pak for Security, то это фактически весь портфель технологий IBM в области безопасности. В рамках лицензирования подхода к Cloud Pak for Security клиенты компании могут использовать такие технологии, как SIEM, SOAR, DAM, EMM, IAM и другие, которые представляют собой системы управления, выявления и реагирования на инциденты безопасности, а также отвечают за интеграцию с внешними системами.

Консультант по продажам услуг IBM Expert Labs в Восточной Европе и Средней Азии Дмитрий Жигалов познакомил участников конференции с возможностями команды Expert Labs, которая совместно с партнерами развивает различные направления вендора на рынке, занимаясь подготовкой пилотных проектов, организацией технических презентаций, круглых столов и вебинаров, а также поддержкой в процессе внедрения этих продуктов. Также Expert Labs представляет такие направления, как бизнес-консалтинг и управление инфраструктурой клиентов, которое IBM сегодня усиленно развивает в странах региона.

О современном подходе к управлению активами предприятия c единой, интегрированной облачной платформе на основе искусственного интеллекта, IoT и аналитики IBM Maximo Application Suite рассказал менеджер IBM по продажам программного обеспечения для устойчивого развития Максим Андреев, а в завершении официальной части мероприятия с темой, посвященной подпискам, поддержке и модернизации программного обеспечения IBM выступила представитель компании Светлана Поликарпова.

После официальной части участники конференции смогли продолжить общение со специалистами вендора и представителями дистрибьютора за ужином в ресторане отеля.