Представлен Huawei MateBook X Pro 2024 – ноутбук весом менее 1 кг на базе Intel Core Ultra 9

Компания Huawei представила в Китае новую версию ноутбука MateBook X Pro. Вес модели 2024 года составляет всего 980 гр. Для сравнения, 13,6-дюймовый Apple MacBook Air весит 1,24 кг. Толщина составляет всего 13,5 мм. Корпус ноутбука изготовлен из авиационного магниевого сплава.

MateBook X Pro 2024 оснащен довольно большим OLED-экраном с диагональю 14,2 дюйма, разрешением 3120х2080 пикселей, пиковой яркостью до 1000 нит и поддержкой частоты обновления 120 Hz. Заявлена также точность цветопередачи ΔE<1. Дисплей занимает 93% площади крышки. Кроме того, ноутбук получил новую технологию интеллектуального звукового экрана, позволяющую улучшить точность слов на 200% и подавление шума на 230% во время звонков.

Устройство может предложить новый процессор Intel Core Ultra 9 185H или Ultra 7 155H, до 32 Gb оперативной памяти и накопитель NVMe PCIe до 2 Tb. Используется система охлаждения с двумя вентиляторами. MateBook X Pro — это первый ноутбук Huawei, в который интегрирована фирменная большая языковая модель Pangu. Благодаря ей можно использовать функции искусственного интеллекта, такие как обобщение текста в различных приложениях.

Аккумулятор емкостью 70 Втч поддерживает быструю зарядку мощностью 140 Вт. Для обеспечения связи MateBook X Pro оснащен, как утверждает Huawei, первой в мире трехмерной антенной из метаматериала. Данная технология обеспечивает скорость передачи данных на 40-50% выше, чем у Apple MacBook Pro 14.

В оснащение ноутбука также входят поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, два интерфейса Thunderbolt 4 (USB-C), FHD-веб-камера, четыре микрофона, шесть динамиков и чувствительный к силе нажатия тачпад. Huawei MateBook X Pro 2024 будет доступен в черном, белом и синем вариантах цвета корпуса.

Цены:

Core Ultra 7, 16 Gb ОЗУ, SSD 1 Tb — $1520;

Core Ultra 7, 32 Gb ОЗУ, SSD 1 Tb — $1727;

Core Ultra 9, 32 Gb ОЗУ, SSD 2 Tb — $2074.

Предзаказ в Китае уже открыт, продажи начнутся с 18 апреля.