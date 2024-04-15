Анонсирована первая на рынке SD-карта объемом 4 Tb

Компания Western Digital анонсировала карту памяти SanDisk Extreme PRO с рекордным объемом 4 Tb. Сейчас на рынке представлены SD-карты максимум на 2 Tb.

Подробные характеристики пока не раскрываются. Накопитель поддерживает интерфейс Ultra High Speed-I (UHS-I), обеспечивающий скорость передачи данных до 104 МБ/с. Заявлено соответствие классу V30 (минимальная скорость записи 30 МБ/с). Производитель отмечает, что этого вполне достаточно для записи видео в разрешении до 8K и серийной съемки фотографий.

Выход нового накопителя Western Digital ожидается в 2025 году. SanDisk Extreme Pro также выйдет в версии на 2 Tb.