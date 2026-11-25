Федеральный суд в Бруклине поставил точку в восьмилетнем противостоянии между американскими властями и крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования — китайской компанией Huawei.

По итогам двухмесячного разбирательства коллегия присяжных признала технологического гиганта виновным по 10 из 12 пунктов обвинения, включая банковское мошенничество, нарушение санкционного режима США и сговор с целью кражи коммерческих секретов, сообщает Би-би-си (BBC). При этом по наиболее тяжкой статье — о сговоре с целью рэкетирской деятельности — компания была оправдана. В самой Huawei свою вину по-прежнему категорически отрицают, настаивая на том, что выдвинутые против них претензии не имеют под собой никаких фактических оснований.

Основой для вердикта послужили доводы прокуратуры, согласно которым корпорация на протяжении двух десятилетий систематически использовала обман и промышленный шпионаж для завоевания рынка. Как заявила в ходе заключительных прений на прошлой неделе помощник прокурора США Мередит Арфа, ради расширения бизнеса и получения конкурентного преимущества компания не только похищала технологические разработки американских конкурентов, но и намеренно вводила банки в заблуждение относительно своего бизнеса в Иране.

Напомним, что уголовное преследование Huawei началось еще в 2019 году — вскоре после резонансного задержания в Канаде финансового директора компании Мэн Ваньчжоу в конце 2018 года.