Нейросеть Google Gemini Pro поможет создавать Android-приложения

Компания Google добавила в среду разработки (IDE) Android Studio возможности своей ИИ-модели Gemini Pro.

В мае прошлого года Google внедрил в свою IDE-среду генеративный искусственный интеллект Studio Bot, созданный на базе большой языковой модели (LLM) PaLM 2. Теперь обновленный чат-бот работает на ИИ-модели Gemini 1.0 Pro.

Чат-бот способен отвечать на общие вопросы об Android, например, о том, как интегрировать приложение с функцией отслеживания местоположения в операционной системе. Также он отвечает на вопросы по конкретным проектам. Например, разработчик может попросить совета, как удалить дубликаты записей из набора данных, который приложение использует для работы некоторых функций.

По данным Google, новый ИИ-помощник умеет переписывать код на разных языках программирования, генерировать целые разделы интерфейса приложения и составлять документацию для нового кода, объясняя его функциональность и принципы работы.

Пока что Gemini для Android Studio находится в тестовой версии. Однако разработчики уже могут опробовать нейросеть. Предварительная версия ИИ-модели доступна бесплатно в последней бета-версии Android Studio Jellyfish.