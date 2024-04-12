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12 апреля, 2024
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Epic Games Store бесплатно отдает киберпанк-экшен Ghostrunner

Epic Games Store

В Epic Games Store бесплатно забрать киберпанковый экшен Ghostrunner. Раздача продлится 18 апреля 19:00 по бакинскому времени.

Релиз игры состоялся в 2020 году. Ghostrunner предлагает уникальный режим одиночной игры: динамичное жестокое сражение в оригинальной атмосфере, где научная фантастика сочетается с постапокалиптической тематикой. Игра расскажет историю мира, оставшегося в прошлом, но его обитатели вынуждены постоянно сражаться, чтобы выжить.

В Steam игра имеет 91% положительных отзывов. В них хвалят высокую динамику, удобное управление, интересных персонажей и доступность не только для любителей хардкорных экшенов, но и для казуальных игроков.

Через неделю Epic Games Store отдаст уже две игры: криминальное приключение про подростков-мошенников The Big Con и казуальную стратегию Town of Salem 2.

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