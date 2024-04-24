Электромобили Tesla оказались самыми дешевыми в обслуживании

Согласно новому исследованию, опубликованному Consumer Reports, средние затраты на техническое обслуживание и ремонт Tesla являются самыми низкими в автомобильной промышленности. Разница в затратах с некоторыми известными брендами достигает нескольких раз.

Средние затраты на техническое обслуживание электромобилей Tesla за 5 лет составляют всего $580. Согласно отчету, в пятерку самых выгодных в плане технического обслуживания брендов машин кроме Tesla, входят Buick, Toyota, Lincoln и Ford (четыре из них — американские марки).

За десятилетний период общие затраты на техническое обслуживание и ремонт Tesla составили $4035 – также ниже, чем у всех остальных марок в рейтинге. Соответствующие затраты для Porsche и Land Rover достигают $14 090 и $19 250 соответственно.

«В течение десяти лет затраты на техническое обслуживание и ремонт могут варьироваться в зависимости от бренда на тысячи долларов. Кроме того, затраты на техническое обслуживание и ремонт роскошных моделей имеют тенденцию к увеличению. И со временем обслуживание становится очень дорогим», — отметил Стивен Элек, директор программы анализа автомобильных данных Consumer Reports.