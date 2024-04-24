Приложение Adobe Express с ИИ-генератором Firefly вышло для Android и iOS

Компания Adobe выпустила приложение Express со встроенным генератором изображения на базе искусственного интеллекта Firefly для Android и iOS. Ранее приложение было доступно в рамках бета-тестирования, теперь оно вышло в открытый доступ. Приложение Express предназначено для дизайнеров и создателей видеоконтента. С его помощью можно создавать ролики из видеоклипов, изображений и музыки.

Мобильное приложение Express позволяет использовать те же инструменты генеративного ИИ Firefly, что и настольная версия. С его помощью пользователи могут генерировать новые изображения на основе текстовых запросов: заменять и добавлять объекты на них, создавать анимации, удалять или менять фон и добавлять субтитры на более чем 100 языках.

Благодаря интеграции с Adobe Creative Cloud пользователи Express могут импортировать и редактировать проекты из Illustrator и Photoshop.

Adobe Express уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.