Марк Гурман из Bloomberg: спрос на Apple Vision Pro сильно упал

Спрос на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro сильно снизился уже через несколько месяцев после начала продаж, пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.

Гарнитура стоимостью от 3500 долларов поступила в продажу в США 2 февраля этого года, первая партия устройства была раскуплена моментально. На Vision Pro было оформлено до 180 тыс. предзаказов. С тех пор прошло не так много времени, но продажи Apple Vision Pro в официальных магазинах компании практически остановились. В некоторых магазинах Apple за неделю продается лишь несколько гарнитур.

Гурман отмечает, что спрос на прохождение процедуры демонстрации возможностей гарнитуры также значительно снизился. Люди стали реже записываться на тестирование устройства в демонстрационных зонах в магазинах Apple Store, либо вообще не приходить в назначенное время.

Многие владельцы Vision Pro, купившие гарнитуру, не использует ее так часто, как другие продукты Apple. На платформе Reddit можно найти большое количество жалоб пользователей, что устройство непрактично, не слишком подходит для повседневного использования и теперь просто пылится на полке. Журналист также рассказал, что сам стал значительно реже использовать Vision Pro: «в первые пару месяцев я использовал Vision Pro каждый день, а иногда и по несколько раз. Теперь же я делаю это не чаще одного-двух раз в неделю».

Согласно данным аналитика Мин-Чи Куо, Apple сократила поставки Vision Pro в 2024 году с 700-800 тысяч до 400-450 тысяч единиц.