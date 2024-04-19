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19 апреля, 2024
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Dell представил ноутбук Inspiron 14 Ryzen Edition с дисплеем FHD или 2,2K на выбор

Dell Inspiron 14 Ryzen Edition

Компания Dell представила ноутбук Inspiron 14 (Linglong 14-5445) Ryzen Edition. Пользователям предложат на выбор сенсорный экран Full HD или 2,2K IPS, оба с диагональю 14 дюймов.

Ноутбук обладает высокой производительностью благодаря 8-ядерному 16-поточному процессору AMD Ryzen 7 8840HS, 16 Gb оперативной памяти DDR5 и твердотельному накопителю PCIe 4.0 емкостью 512 Gb или 1 Tb.

Dell Inspiron 14 Ryzen Edition весит 1,56 кг и имеет толщину корпуса 16,9 мм – хороший выбор для тех, кто ценит мобильность. Предлагается неплохой выбор портов: USB-C 3.2 Gen 2, два USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, слот для SD-карт и аудиоразъем 3,5 мм. Цена ноутбука — от $552.

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