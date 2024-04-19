Dell Technologies и ULTRA Technologies провели совместный семинар, посвященный решениям вендора в области хранения и защиты данных

18 апреля компании Dell Technologies и ULTRA Technologies в формате бизнес-завтрака провели совместный семинар, посвященный знакомству с решением Dell PowerFlex, а также предложениями вендора в области обеспечения сохранности критичных данных в условиях растущего уровня киберугроз. Гостями семинара стали представители IT-департаментов компаний финансового и страхового сектора страны.

Первая часть выступления старшего системного инженера Dell Technologies Дзмитрыя Якавука была посвящена решению PowerFlex, сочетающему в себе беспрецедентную производительность и линейную масштабируемость с упрощенными и комплексными возможностями управления. Было отмечено, что благодаря надежности данного решения, на текущий момент его использует более 50 глобальных компаний, относящихся к финансовому сектору. Благодаря своей исключительной производительности, масштабируемости и способности консолидировать разнообразные рабочие нагрузки, Dell PowerFlex не только усиливает инфраструктуру, обеспечивая высокую доступность, но и позволяет компаниям оставаться конкурентоспособными и быстро реагировать на меняющиеся требования бизнеса. Данное решение идеально подходит для высокопроизводительных приложений, баз данных, создания базы (фундамента) для построения гибкого частного/гибридного облака и/или консолидации ресурсов в гетерогенных средах. Являясь универсальной инфраструктурной платформой, PowerFlex сочетает в себе высокопроизводительные вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных в рамках единого домена управления с предоставлением блочного и файлового доступа.

Вторая часть выступления Дзмитрыя Якавука охватила вопросы построения цифрового бункера защиты критичной информации. В частности, докладчик рассказал о таких решениях, как Dell PowerProtect CyberRecovery и Dell PowerProtect CyberSense. Dell PowerProtect CyberRecovery — это локальное защищенное хранилище с физической изоляцией данных — первое и единственное решение, которое было одобрено за соблюдение всех требований к хранению данных в соответствии со стандартом Sheltered Harbor для защиты данных финансовых учреждений США от киберугроз, таких как программы-вымогатели. В то же время Dell PowerProtect CyberSense является инструментом адаптивной аналитики, использующей технологии машинного обучения и экспертизы для обнаружения, диагностики и ускоренного восстановления данных в безопасном хранилище Cyber Recovery.

После официальной части гости мероприятия смогли задать вопросы представителям Dell Technologies и его партнера в Азербайджане в неформальной обстановке.