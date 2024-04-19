Компания Juniper Networks провела в Баку конференцию «AI-Native NOW»

17 апреля в Баку прошла конференция «AI-Native NOW», посвященная инновационной сетевой платформе компании Juniper Networks. Эксперты отрасли обсудили текущее состояние и будущее искусственного интеллекта, недавно представленную сетевую платформу AI-Native, возможности использования AIOps для обеспечения гарантированного взаимодействия с пользователем, вопросы масштабирования сетевых инноваций для реализации революции искусственного интеллекта, а также поделились реальными историями успеха клиентов Juniper.

Гостей мероприятия приветствовал менеджер по работе с ключевыми клиентами Juniper Networks Андрей Чурилов, который вкратце рассказал об истории компании, ее текущем положении и новшествах, которые вендор предлагает своим клиентам на рынке Азербайджана.

Далее с основной презентацией выступил системный инженер Juniper Networks Дмитрий Завельский, тема доклада которого была посвящена использованию инструментов искусственного интеллекта в решениях компании, а именно представленной в начале 2024 года сетевой платформе AI-Native. Данное решение призванную помочь IТ-операторам улучшить качество обслуживания пользователей и одновременно снизить эксплуатационные расходы. Новая платформа объединяет сетевые решения кампуса, филиалов и центров обработки данных предприятия с помощью общего механизма искусственного интеллекта и связанного с ним виртуального сетевого помощника. Комплексный инструмент искусственного интеллекта для IТ-операций (AIOps) можно использовать для автоматического устранения неполадок и комплексного обеспечения сетевой безопасности. Платформа обещает снижение эксплуатационных расходов до 85% по сравнению с традиционными решениями за счет устранения до 90% заявок на сбои в сети и 85% посещений IТ-специалистов на местах, а также включает в себя два улучшения для виртуального сетевого помощника Juniper Marvis, в том числе новый цифровой двойник сетевого взаимодействия с искусственным интеллектом Maris Minis и версия помощника для центра обработки данных. Следует отметить, что ассортимент компании также пополнился новыми маршрутизаторами и коммутаторами, способными поддерживать высокую плотность портов 800 Gigabit Ethernet, а также необходимые протоколы инфраструктуры искусственного интеллекта.

В продолжение мероприятия специалистами компании также были представлены следующие презентации:

«Современные сетевые решения для центров обработки данных» и «Кластеры AI ML с решениями Juniper DC» — Олег Прокофьев, специалист по продажам дата-центров, Juniper Networks.

«Решение Juniper Next-Gen SD-WAN» — Дмитрий Завельский, системный инженер, Juniper Networks.

«Современные платформы маршрутизации и решения для построения вашей сети» — Дмитрий Губин, инженер по решениям, Juniper Networks.

По завершению семинара гостям была предоставлена возможность задать вопросы специалистам компании Juniper Networks в неформальной обстановке.