ChatGPT стал доступен для использования без регистрации

Компания Open AI объявила о начале предоставления доступа к чат-боту ChatGPT без регистрации. «Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности», — говорится в сообщении в блоге компании.

Open AI также сообщила, что добавила опцию, с помощью которой можно отключить сбор информации о запросах, направляемых ChatGPT пользователем. Он осуществляется для развития возможностей чат-бота. Теперь отключить его могут и зарегистрированные, и незарегистрированные пользователи.

Кроме того, усилены меры безопасности в области генерируемого чат-ботом контента, включая расширение списка его категорий, попадающих под блокировку.

ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года. OpenAI отмечает, что на данное время его еженедельно используют до 100 млн. человек в 185 странах мира.