Azercell делится информацией о масштабном расширении своей сети в 2023 году

«Azercell Telecom», один из локомотивов цифровой экосистемы Азербайджана и обладающий стратегическим видением перспектив и вызовов быстрого технологического развития, сохранил статус лидирующего мобильного оператора страны в 2023 году. В настоящее время географический охват оператора в республике вырос до 94,50%, а охват населения составил 98,35%.

В 2023 году Azercell продолжил расширять и модернизировать свою инфраструктуру по всей стране. В рамках проведенных работ по модернизации подверглось 207 базовых станций в Баку, на Абшероне и в Сумгайыте, а также 833 станции в регионах, в число которых вошли 100 станций в Нахчыване. Наряду с работами по модернизации, Azercell расширил охват своей сети за счет ввода в строй новых базовых станций. Так, в 2023 году в Баку, на Абшероне и в Сумгайыте начали функционировать 65 новых базовых станций, а в регионах — 70.

Проект по расширению и модернизации сети, реализуемый с целью удовлетворения растущих потребностей абонентов, привел к улучшению качества сети 4G (LTE) по всей стране и значительному увеличению зоны покрытия. В рамках работ, длившихся 18 месяцев, на территории Азербайджана компанией Azercell было размещено более 300 новых базовых станций и модернизировано около 1600 существующих базовых станций.

В результате общее количество LTE-станций Azercell превысило 3400 единиц. За прошедший год наблюдался рост покрытия сетью 4G на 10%, рост объема трафика данных на 48% и скорости интернета — на 100%. Благодаря проекту по модернизации пропускная способность сети мобильного оператора увеличилась на 80% в Баку и на Абшеронском полуострове, а в регионах страны — на 75%.

Проект по расширению и модернизации сети предоставил более 5 миллионам человек, отдавшим предпочтение Azercell в качестве своего мобильного оператора, более быструю услугу передачи данных. В результате абоненты Azercell могут с большим удобством пользоваться такими мультимедийными сервисами, как социальные сети, многопользовательские игры, видеоконференции и широким спектром прочих цифровых решений.

«Azercell Telecom», построивший на освобожденных территориях первую мобильную инфраструктуру, в настоящее время развернул в Карабахе 153 базовые станции, основанные на технологии четвертого поколения (LTE). В 2023 году, продолжая работы в направлении обеспечения возвращающегося в эти районы населения современными услугами связи, компания также охватила своей сетью города Агдере, Ходжалы и Ханкенди.

Мобильный оператор, начавший активно применять «зеленые» технологии, запустил в Губадлы и Джебраиле базовые станции, работающие на солнечной энергии. Следует отметить, что 60% энергетических потребностей «зеленых» базовых станций обеспечивается за счет солнечной энергии. В рамках своей ESG программы (экологического, социального и корпоративного управления) Azercell планирует в ближайшие годы увеличить количество «зеленых» станций по всей стране.