Анонсирован первый в мире конкурс красоты «Мисс ИИ»

Онлайн-платформа Fanvue объявила о первом в мире конкурсе красоты «Мисс ИИ», в котором будут оцениваться женщины, созданные с помощью искусственного интеллекта. Призовой фонд превышает $20 000. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Конкурс является цифровой альтернативой «Мисс мира». Он проходит в режиме онлайн в рамках программы World AI Creator Awards (WAICA), направленной на признание достижений создателей искусственного интеллекта по всему миру.

Прием заявок на участие в конкурсе «Мисс ИИ» уже открыт. Автор модели, созданной ИИ, должен быть зарегистрирован в социальных сетях и быть старше 18 лет. Главное условие для участия в конкурсе красоты — иллюстрация или видео должны быть полностью сгенерированы ИИ. На инструмент, используемый для создания модели, ограничений нет. Изображения реальных людей и дипфейки оцениваться не будут.

На сайте мероприятия указано, что участников будут оценивать по трем критериям — красота, технологии и социальное влияние. Красота будет оцениваться по классическим критериям конкурса, таким как внешность, самообладание и ответы на ряд вопросов. Технологичность будет сосредоточена на навыках использования и применения инструментов искусственного интеллекта для создания модели . Также будет оцениваться использование подсказок для создания результатов. Важно, чтобы у моделей были развитые блоги в соцсетях.

Победитель получит $13 000, сертификат наставничества Imagine Education и рекламное продвижение. Второе место — $5 000, третье – $2 000. Результаты конкурса «Мисс ИИ» объявят в мае.