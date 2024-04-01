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2 апреля, 2024
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Boston Dynamics показал эффективность робота-собаки Spot в поисковых операциях

Spot

Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео, в котором робот-собака Spot демонстрирует свою эффективность в спасательных и поисковых операциях.

Разработка компании уже успешно используется в полевых условиях. Например, недавно, после крупного пожара в Эссене (Германия), Spot помогал пожарным и полицейским в поиске людей. Другой пример – в апреле 2023 года на Манхэттене обрушился гараж, в результате чего погиб менеджер гаража и еще пятеро получили ранения. Пожарным Нью-Йорка удалось вытащить пострадавших из-под обломков, но в департаменте сочли объект «очень нестабильным». Поиск дополнительных раненых или даже просто осмотр ущерба мог подвергнуть пожарных большому риску. Спасатели отправили Spot, чтобы он обошел место происшествия и записал видеоматериал, затем, в режиме реального времени, данные передали сотрудникам пожарной охраны.

Робот-собака комплектуется встроенной рукой с системой захватов для поднятия и ношения предметов весом до 6,8 кг. Максимальная полезная нагрузка для перетаскивания объектов составляет 22,67 кг. Spot оснащен динамиком и микрофонами для обеспечения канала связи с бригадой в процессе поисково-спасательных миссий, фронтальными камерами и системой Spot CAM+IR для 360-градусного обзора местности в режиме реального времени, а также тепловизорами высокого разрешения, способными работать даже в задымленном помещении.

Конструкция робота позволяет ему работать практически в любой местности. Благодаря этому он может добраться до аварийных точек быстрее своих конкурентов, позволяя сократить время реагирования для служб и увеличить их эффективность работы. При возникновении чрезвычайных ситуаций Spot можно перезагрузить дистанционно.

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