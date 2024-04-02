Xiaomi выпустила многофункциональное зарядное устройство «семь в одном»

Компания Xiaomi представила многофункциональное зарядное устройство, которое предлагает как возможность зарядки, так и передачи данных. Устройство под названием Xiaomi 67W Desktop Fast Charging Socket Pro выполнено в компактном, удобном формате. Компания позиционирует новинку как «семь в одном».

Предлагаются следующие интерфейсы подключения:

USB-C (только для зарядки), предназначен для быстрой зарядки разных гаджетов, от смартфонов до ноутбуков;

USB-C (полнофункциональный), через него можно и заряжать технику, и передавать данные;

USB-A для гаджетов, которые потребляют мало электроэнергии;

HDMI для телевизоров, мониторов и т. д.

Еще есть три розетки переменного тока общей мощностью 2500 Вт. Заявлена поддержка протоколов быстрой зарядки Xiaomi 67 Вт, Power Delivery 3.0 и 2.0, Quick Charge 3.0 и 2.0, FCP, AFC, Apple 2.4A, BC1.2. Максимальная производительность позволяет передавать видео в разрешении 4К при 60 Hz, формат интерфейса — USB 3.0.

Устройство будет доступно через краудфандинг на Xiaomi Youpin по цене $25, начиная с 3 апреля. Гаджет поставляется с комплектным кабелем длиной 90 см.