spot_img
3 апреля, 2024
ДомойТехнологииГаджетыXiaomi выпустила многофункциональное зарядное устройство «семь в одном»

Xiaomi выпустила многофункциональное зарядное устройство «семь в одном»

Xiaomi

Компания Xiaomi представила многофункциональное зарядное устройство, которое предлагает как возможность зарядки, так и передачи данных. Устройство под названием Xiaomi 67W Desktop Fast Charging Socket Pro выполнено в компактном, удобном формате. Компания позиционирует новинку как «семь в одном».

Предлагаются следующие интерфейсы подключения:

  • USB-C (только для зарядки), предназначен для быстрой зарядки разных гаджетов, от смартфонов до ноутбуков;
  • USB-C (полнофункциональный), через него можно и заряжать технику, и передавать данные;
  • USB-A для гаджетов, которые потребляют мало электроэнергии;
  • HDMI для телевизоров, мониторов и т. д.

Еще есть три розетки переменного тока общей мощностью 2500 Вт. Заявлена поддержка протоколов быстрой зарядки Xiaomi 67 Вт, Power Delivery 3.0 и 2.0, Quick Charge 3.0 и 2.0, FCP, AFC, Apple 2.4A, BC1.2. Максимальная производительность позволяет передавать видео в разрешении 4К при 60 Hz, формат интерфейса — USB 3.0.

Устройство будет доступно через краудфандинг на Xiaomi Youpin по цене $25, начиная с 3 апреля. Гаджет поставляется с комплектным кабелем длиной 90 см.

Предыдущая статья
Redmi şirkəti A3x smartfonunu təqdim etməyə hazırlaşır
Следующая статья
Azercell делится информацией о масштабном расширении своей сети в 2023 году
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,054ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»