Western Digital представил портативный SSD на 368 Tb

Компания Western Digital представила портативный NVMe-накопитель под названием Ultrastar Transporte с внушительной емкостью 368 Tb. Это не просто портативный SSD, но еще сетевое хранилище (NAS). В комплект входит транспортировочный кейс на колесиках, вес которого составляет около 15 кг.

Ultrastar Transporter выполнен в корпусе высотой 2U под установку в 19-дюймовую серверную стойку. Он оптимизирован для работы под управлением одного человека, которому необязательно иметь навыки работы с серверным оборудованием.

Аппаратная база накопителя – два 12-ядерных процессора Intel Xeon 4310 (Ice Lake) с частотами от 2,1 до 3,3 GHz и 128 Gb оперативной памяти RDIMM. Для подключения к сети Ultrastar Transporter предусмотрено два порта 200GbE (QSFP112), 10GbE (RJ45), два порта USB 3.0, один COM-порт (DB9) и VGA. Компания отмечает, что накопитель удобен при работе с большими объемами данных, но воспользоваться им на ходу будет проблематично из-за высокого энергопотребления (до 1300 Вт). Дается 3-летняя ограниченная гарантия.

Western Digital пока не сообщает цену и дату начала продаж Ultrastar Transporter.