«Мы предоставляем возможность добиться успеха с помощью правильных инструментов и технологий в эпоху гибридной работы и искусственного интеллекта»

Удобное и функциональное гибридное рабочее пространство сегодня стало трендом, обещая остаться привычной нормой жизни для человечества на ближайшие годы. И сегодня идет поиск правильных инструментов для расширения возможностей взаимодействия сотрудников и повышения их производительности, ведь без подходящих технологий удаленным, гибридным и офисным работникам будет сложно работать с максимальной отдачей. Одной из компаний, прекрасно чувствующей себя на этом стремительно развивающемся рынке, является HP Inc. — мировой лидер в области персональных компьютерных систем и решений в области печати с портфолио, охватывающим продукты и услуги для частных лиц и предприятий. О том, как не ошибиться в выборе таких решений, мы поговорили с Андреем Асташовым, управляющим директором ECG компании HP Inc. в нашем регионе.

— Недвано вы провели в Баку сразу два крупных мероприятия для партнеров дистрибьютора Techpro DC и заказчиков компании Bestcomp Group. С какими ожиданиями вы приехали в Азербайджан?

— Последние масштабные конференции, насколько я помню, HP Inc. в регионе организовывала до пандемии. Сначала мы все столкнулись с карантином, а потом с серьезными ограничениями на проведение массовых мероприятий. Сейчас мир вернулся к привычной жизни, поэтому мы возобновляем активность в этой сфере, тем более что возможности и желание для этого есть. У партнеров и заказчиков в Азербайджане давно созрела необходимость в получении информации о том, как преуспеть в создании гибридных сред будь то дома, в офисе или перемещаясь между ними. Это направление как раз стало движущей силой при создании нашей новейшей линейки решений, открывающих возможности эры гибридной гибкости. HP Inc. на этом рынке выделяется как единственная компания, отвечающая этим меняющимся потребностям и обеспечивающая гибридную работу во всех сферах с помощью комплексной экосистемы устройств и решений, предназначенных для обеспечения связи, продуктивности и безопасности людей. Мы стремимся предоставить нашим клиентам возможность добиться успеха с помощью правильных инструментов и технологий везде, где бы они ни находились.

— Можете рассказать о продуктах и решениях HP Inc., которые были представлены в рамках этих конференций?

— Сегодня мы занимаем лидирующие позиции во всех направлениях, где представлена продукция HP Inc., будь то принтеры, корпоративные или пользовательские ноутбуки, графические станции и профессиональные мониторы. А наши последние инвестиции в покупку новых компаний, в число которых вошли HyperX и Poly, позволили расширить портфель предлагаемых продуктов, обеспечив лидерство и в этих областях. Так, например, решения Poly предлагают интуитивно понятные возможности для проведения видеоконференций, которые позволяют вашим сотрудникам выглядеть и звучать наилучшим образом. Наши компьютеры и ноутбуки нового поколения на базе последних моделей процессоров Intel и AMD выводят производительность на исключительный уровень благодаря функциям безопасности корпоративного уровня и инструментам совместной работы. Решения для печати, которыми всегда была сильна HP Inc., теперь включают новейшие технологии, такие как LaserJet Tank и повышенный уровень обеспечения безопасности. Портфолио HP Inc. сейчас включает сразу три линейки игровых ноутбуков Omen, Victus и Pavilion, в списке которых геймеры могут найти любое устройство на свой вкус и с учетом финансовых возможностей. И, конечно же, развивающиеся функции искусственного интеллекта все больше реализуются в наших решениях.

— В эпоху частых кибератак какие инструменты безопасности предлагает HP Inc. пользователям своих устройств?

— В сегодняшней гибридной среде сотрудники все чаще работают вне офиса. В сочетании с ускорением облачных вычислений и изощренными киберугрозами эффективное удаленное управление компьютером стало более сложным, чем когда-либо прежде, но и более важным процессом. Именно поэтому мы недавно представили HP Wolf Connect — решение, позволяющее IТ-специалистам управлять устройствами даже в выключенном состоянии или находящимися в автономном режиме. HP Wolf Connect с технологией HP Protect and Trace защищает конфиденциальные данные от угроз и гарантирует, что IТ-команда вашего предприятия сможет управлять гибридной рабочей силой независимо от того, где выполняется работа.

Отдельно я бы хотел отметить тот момент, что использование контрафактных или поддельных картриджей для принтеров сегодня также несет существенные риски безопасности предприятий, особенно финансового сектора. Кроме того, что вы подвергаете риску здоровье своих сотрудников по причине использования изготовленных без соблюдения правильных технологических норм тонера или чернил, которые вполне могут содержать вредные для здоровья вещества, так еще существует опасность заражения сети компании вирусами или вредоносными программами, внедренными в чипы, которыми оснащаются такие картриджи. И в мировой практике уже достаточно примеров, когда подобная небрежность и попытка сэкономить оборачивались утечкой конфиденциальных данных.

— Как вы оцениваете перспективы развития бизнеса HP Inc. в Азербайджане? И не планируете ли вновь открыть в стране представительство компании?

— Азербайджан остается очень интересным развивающимся рынком. Это богатая страна с собственными амбициями и перспективами, граждане которой всегда были лояльны к премиальным продуктам, поэтому наши дистрибьюторы здесь имеют полный доступ ко всем продуктам, которые предлагает HP Inc. на глобальном рынке. Но не менее важно и то, насколько сильна локальная команда наших партнеров, как управляется их бизнес, как ведется работа с заказчиками. Компания Techpro DC является нашим дистрибьютором практически с момента своего основания, а Bestcomp Group — с момента начала ведения бизнеса компании НР в Азербайджане. Бонусом в адрес Techpro DC прозвучит и то, что этот дистрибьютор ведет работу и в других странах региона, представляя нашу продукцию на их рынках. Не спадающий интерес к решениям и продуктам HP Inc. в вашей стране позволил нам за эти годы существенно расширить партнерские связи, но уровень отношений именно с этими партнерами и их лояльность всегда остаются на высоте.

Что касается возможного открытия офиса в Азербайджане, то напомню, что в 2015 году мы приступили к перестроению модели работы компании, в рамках чего стали больше полагаться на наших основных партнеров — как дистрибьюторов, так и партнеров второго уровня. Как показала практика, эта модель работы позволяет достигать всех поставленных целей как в плане развития бизнеса, так и по объемам продаж. Я не исключаю, что постоянное наличие представителя HP Inc. в стране позволило бы еще выше поднять эту планку, так как такая политика имеет ряд неоспоримых преимуществ. И вполне вероятно, что вскоре мы вернемся к вопросу открытия офиса в Азербайджане.

— Какие достижения и инновации в сфере персональных устройств вы надеетесь увидеть в будущем в портфеле HP Inc.?

— Существует очевидная необходимость постепенного внедрения новейших технологий и персональных устройств в нашу жизнь, и я воодушевлен инновациями нашей компании, которые позволяют сделать это возможным. Я также уверен в практически безграничных возможностях, которые может предоставить персональным устройствам искусственный интеллект. Современные компьютеры будут постоянно обучаться, чтобы обеспечить более интегрированный опыт, новые возможности и высокий уровень безопасности. Например, интеллектуально оптимизируя производительность различных комплектующих для обеспечения работы от аккумулятора в течение всего дня или предоставляя персонализированные возможности и рекомендации максимально повышающие вашу производительность, адаптированные именно к вашей рабочей среде и задачам.

Что касается воздействия на окружающую среду, в HP Inc. мы уже предпринимаем важные шаги по борьбе с изменением климата. Мы создали самый экологичный портфель продуктов в мире: 100% компьютеров и дисплеев, выпущенных за последние два года, содержат переработанные материалы. В ближайшее время мы увидим компьютеры, которые обеспечат более захватывающий, интуитивно понятный опыт с расширенными аудио- и визуальными возможностями, которые в то же время существенно уменьшат воздействие на окружающую среду за счет использования более экологически чистых материалов. Этому вопросу, как и предоставлению доступа к цифровым технологиям жителям всего мира, в HP Inc. придают основополагающее значение. И я верю, что в этом порыве к нам присоединятся и другие компании.

Стратегия HP Future Ready только подчеркивает наше стремление к открытию новых захватывающих возможностей, росту всего нашего портфолио и развитию талантливых команд. Подходы к тому, как люди взаимодействуют с технологиями, живя, работая и играя, постоянно меняются, и мы видим прекрасную возможность по-новому взглянуть на цифровой опыт и на то, на что способны наши продукты в эпоху искусственного интеллекта.

Дополнительную информацию о решениях HP Inc. вы можете получить у официального дистрибьютора компании в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com