Представлен Realme 12: процессор Dimensity 6100+ и камера на 108 Мп

Компания Realme представила в Индии новый смартфон среднего уровня Realme 12. Ранее в одноименную серию входили модели Realme 12+, Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+. Базовая модель Realme 12 получила 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и яркостью 950 нит. Смартфон построен на базе 6-нм восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 6100+. Объем оперативной памяти может составлять 6 или 8 Gb (поддерживается виртуальное расширение), емкость флеш-памяти — до 256 Gb, можно расширить с помощью карт-памяти microSD до 2 Tb.

Двойная основная камера включает датчик на 108 Мп (ISOCELL HM6, 1/1.67, f/1.75, 3-кратный оптический зум), который способен объединять девять пикселей в один, что значительно улучшает качество получаемых снимков, а также 2 Мп сенсор глубины сцены. Фронтальная камера имеет разрешением 8 Мп.

Realme 12 стал первым устройством производителя, оснащенный так называемой «динамической кнопкой питания». Она отвечает за работу сканера отпечатков пальцев и еще семи различных функций, таких как запуск приложения камеры и включение режима «не беспокоить» при долгом нажатии. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Есть поддержка 5G, стереодинамики и 3,5-мм аудиовыход. Устройство работает под управлением Android 14 с оболочкой Realme UI 5.

Смартфон будет предложен в фиолетовом и зеленом цветах корпуса. Цена Realme 12 начинается с $205 за модель с 6/128 Gb памяти.