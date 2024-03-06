Logitech представил веб-камеру MX Brio с ИИ-функциями для улучшения изображения

Компания Logitech представила веб-камеру MX Brio. Устройство поддерживает ИИ-алгоритмы, предлагает ручные настройки яркости и экспозиции, а также режим Show Mode, позволяющий демонстрировать, что у пользователя находится на столе.

MX Brio оснащена большим сенсором с разрешением 8,5 Мп (f/2.0), чья площадь на 70% больше, чем у датчика в составе флагманской камеры Brio 4K предыдущего поколения. Это обеспечивает гораздо лучшее качество изображения, особенно в условиях недостаточной освещенности. Поддерживается съемка видео в формате 4K 30fps или 1080p 60fps.

Как заявляет производитель, ключевой особенностью камеры MX Brio является поддержка ИИ-алгоритмов, отвечающих за «более качественную передачу лица пользователя» посредством автоматического захвата положения головы человека в кадре, соответствующих настроек баланса белого, экспозиции, а также фокуса изображения. ИИ также помогает веб-камере заглушать шумы. MX Brio работает в сочетании с двумя микрофонами с формированием луча, чтобы улавливать только голос пользователя при видеозвонках.

Настройки камеры доступны через приложения Logitech Options Plus или G Hub. Можно настроить угол обзора камеры, экспозицию, скорость затвора, выдержку, цветовую температуру, контрастность, насыщенность и резкость. Функции автоматического кадрирования доступны в приложении Logi Tune.

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В числе других особенностей камеры отмечаются наличие защитной шторки и режима Show Mode, который автоматически меняет ориентацию изображения при наклоне камеры в сторону стола. MX Brio работает с macOS, Linux, ChromeOS и Windows и подключается с помощью съемного кабеля USB-C. Недостатком веб-камеры можно назвать отсутствие поддержки функции авторизации Windows Hello, которая имеется у предыдущей модели Brio.

Веб-камера Logitech MX Brio уже поступила в продажу по цене $199,99. Доступные варианты расцветок: бледно-серый, графитовый и черный.