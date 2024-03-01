Realme 12+: смартфон среднего уровня с камерой Sony и процессором MediaTek Dimensity

Серия смартфонов средней ценовой категории Realme 12 пополнилась новой моделью Realme 12+. Аппарат получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью до 2000 нит и поддержкой HDR10+.

В основе Realme 12+ лежит 6 нм процессор MediaTek Dimensity 7050, объем ОЗУ составляет 12 Gb, ПЗУ — 256 Gb. В основную тройную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony LYT-600, f/1.88, фокусное расстояние 26 мм, угол обзора 79 градусов, OIS), 8 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, фокусное расстояние 16 мм, угол обзора 112 градусов) и 2 Мп (макро, f/2.4, 4 см, угол обзора 88,8 градусов). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45, угол обзора 82,6 градуса).

Также в оснащение смартфона входят аккумулятор емкостью 5000 мАч (быстрая зарядка на 67 Вт), поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Корпус гаджета защищен от попадания пыли и воды по стандарту IP54. Габариты составляют 162,95 x 75,45 x 7,87 мм, вес – 190 гр. Используется Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0.

Realme 12+ будет доступен в бежевой и зеленой расцветках корпуса. Цена смартфона составляет $315. Пока что устройство поступило на рынок Малайзии, презентация в других регионах состоится 6 марта.