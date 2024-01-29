Представлены смартфоны Realme 12 Pro и 12 Pro+ с топовыми камерами

Сегодня состоялась презентация новой серии смартфонов средней ценовой категории Realme 12 Pro. Отмечается, в разработке моделей Realme 12 Pro и 12 Pro+ приняли участие дизайнер швейцарских часов Оливье Савео и американский кинооператор Клаудио Миранда.

Внешне обе модели полностью идентичны, у них одинаковые характеристики экранов, но разные процессоры и камеры. Смартфоны получили 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Hz и высокой частотой регулировки ШИМ 2160 Hz. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.

В основе Realme 12 Pro лежит процессор Snapdragon 6 Gen 1, объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb. Основная камера тройная: 50 Мп (Sony IMX882, OIS), широкоугольная на 8 Мп и телефото 32 Мп (Sony IMX709, 2-кратный оптический зум, OIS). Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Модель Realme 12 Pro+ построена на Snapdragon 7s Gen 2, для защиты от перегрева которого используется испарительная камера. Объем ОЗУ – 8 или 12 Gb, ПЗУ — 128 или 256 Gb. В состав основной камеры входят датчик на 50 Мп (Sony IMX890, OIS), широкоугольный объектив 8 Мп и телефото 64 Мп (перископический объектив, OmniVision OV64B, 3-кратный оптический зум, OIS). Фронтальная камера имеет разрешением 32 Мп. Компания сотрудничала с Qualcomm, усовершенствовав технологию обработки изображений MasterShot. Это первые и пока единственные устройства среднего класса с функцией обработки RAW-файлов.

Емкость аккумулятора моделей составила 5000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Также смартфоны получили поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, стереодинамики с Dolby Atmos и защиту от пыли и брызг по стандарту IP65. В качестве ОС используется Android 14 с интерфейсом Realme UI 5. Габариты составляют 161,47 x 74,02 x 8,75 мм, вес — 196 гр. Есть версии моделей с задней крышкой из веганской кожи премиум-класса.

Цены на Realme 12 Pro: 8/128 Gb — $310, 8/256 Gb — $325.

Цены на Realme 12 Pro+: 8/128 Gb — $360, 8/256 Gb — $385, 12/256 Gb — $409.