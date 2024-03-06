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7 марта, 2024
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Microsoft прекратит поддерживать запуск Android-приложений в Windows 11

Microsoft Windows 11

Компания Microsoft решила отказаться от поддержки подсистемы Windows для Android (WSA), информация об этом размещена на официальном сайте.

Windows Subsystem for Android (WSA) – это технология, позволяющая запускать на Windows-устройствах Android-приложения (с их установкой через Amazon Appstore).

Поддержка запуска Android-приложений на Windows 11 прекратится 5 марта 2025 года. С этого дня пользователи не смогут устанавливать новые Android-приложения из Amazon Appstore. До тех пор техническая поддержка останется доступной для клиентов. После останется активным только приложение Phone Link для связи смартфона с ПК. Для запуска APK-файлов на ПК, потребуется установка стороннего эмулятора.

Почему в компании приняли такое решение – неизвестно. С точки зрения экспертов, проект «провалился» из-за отсутствия сотрудничества платформы с Google Play. Кроме того, в качестве магазина приложений использовался только Amazon Appstore.

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