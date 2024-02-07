YouTube создаст приложение для Apple Vision Pro

Компания YouTube сообщила, что нативное приложение для гарнитуры Apple Vision Pro уже находится в разработке. «Мы очень рады запуску Vision Pro и поддерживаем его, обеспечивая пользователям YouTube отличный опыт работы в Safari. На данный момент у нас нет каких-либо конкретных планов, но мы можем подтвердить, что приложение для Vision Pro вошло в нашу дорожную карту», — сообщила The Verge по электронной почте представитель сервиса Джессика Гибби.

В прошлом месяце YouTube заявил, что не планирует выпускать приложение для visionOS (операционной системы Vision Pro), а также не станет разрешать запуск своего приложения для iPad на гарнитуре. Возможно, что компания изменила свое мнение после того, как разработчик Кристиан Селиг создал неофициальное приложение YouTube для гарнитуры Apple под названием Juno, которое было доступно при запуске.

Пока что пользователи гарнитуры могут просматривать Shorts или длинные ролики в браузере Safari. Поддержки большой библиотеки 360-градусного и VR-видео в Vision Pro пока нет. У YouTube есть поддержка 3D с 2011 года, а поддержка 360-градусного видео — с 2016 года, но ничего из этого не работает на гарнитуре.

В Apple назвали трехмерный контент YouTube недостаточно хорошим. «Большая часть таких роликов была создана для устройств, которые не обеспечивают высококачественный пространственный опыт. В некоторых случаях этот контент также может вызывать дискомфорт при движении. Мы сосредоточили наши усилия на предоставлении наилучших возможностей пространственного мультимедиа, включая пространственные фотографии и видео, Apple Immersive Video и 3D-фильмы, доступные на Apple TV».